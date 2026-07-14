Начальника тыла учебного полка приговорили к 10 годам за хищение продуктов на 500 000 гривен
Киев • УНН
Часть похищенной продукции чиновник поставлял в местные магазины и кафе для дальнейшей продажи. Его также лишили воинского звания майор.
Начальника тыла учебного полка приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение продовольственных запасов воинской части. Также его лишили воинского звания "майор". Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
По данным СБУ, чиновника задержали в мае 2025 года. Следствие задокументировало 59 эпизодов хищения продукции с продовольственных складов режимного объекта на общую сумму почти 500 тыс. грн.
Правоохранители установили, что начальник тыла скрытно загружал продукты в собственный автомобиль и вывозил их за пределы воинской части. К схеме он привлек начальницу столовой, которой сообщили о подозрении. Сейчас она ожидает приговора суда.
По информации СБУ, часть похищенной продукции чиновник поставлял в местные магазины и кафе для дальнейшей продажи, а полученные средства распределял между собой и владельцами торговых заведений. Другую часть товаров он оставлял себе или продавал знакомым.
Во время обысков по месту жительства осужденного правоохранители изъяли средства, полученные преступным путем, а также оптовые партии продовольственной продукции.
Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины - хищение, присвоение или вымогательство военнослужащим военного имущества, совершенное в условиях военного положения. Кроме 10 лет лишения свободы, его лишили воинского звания "майор".
Расследование проводили сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Деснянской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.
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