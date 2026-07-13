СБУ подтвердила поражение более 10 объектов РФ, включая нефтебазу в Ставропольском крае за 600 км

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Служба безопасности Украины подтвердила поражение более 10 военных, логистических и топливных объектов РФ минувшей ночью, в том числе резервуарный парк нефтебазы в Ставропольском крае РФ за 600 км, пишет УНН.

В ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных, логистических и топливных объектов на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Эти меры воздействия на Россию осуществляются в рамках поставленных Президентом Украины задач по снижению ее военно-экономического потенциала - сообщили в СБУ.

Как сообщили в Службе безопасности, "беспилотники СБУ, в частности, поразили:

два патрульных катера проекта 12150 «Мангуст» в акватории Черного моря;

ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе «Багерово» на временно оккупированной территории АР Крым;

три стационарные радиолокационные станции, которые использовались противником для обнаружения безэкипажных катеров и ударных БпЛА;

автомобильные паромы «Ейск» и «Мария» на паромном терминале «Крым» в Керчи;

автомобильные паромы «Лаврентий» и «Панагия» в порту «Кавказ»;

три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту «Кавказ»;

железнодорожный состав с цистернами на грузовой станции «Кавказ»;

резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вязники Ставропольского края РФ (расстояние - 600 км)".

СБУ на карте показала недельную работу дальнобойных санкций по нефтяной и военной инфраструктуре РФ