СБУ подтвердила поражение более 10 объектов РФ, включая нефтебазу в Ставропольском крае за 600 км
Киев • УНН
СБУ провела масштабную спецоперацию, поразив более 10 военных и топливных объектов РФ. Среди целей - патрульные катера, автомобильные паромы, нефтекомплекс в порту "Кавказ", ангары в Крыму, радиолокационные станции и резервуарный парк нефтебазы в Ставропольском крае.
Служба безопасности Украины подтвердила поражение более 10 военных, логистических и топливных объектов РФ минувшей ночью, в том числе резервуарный парк нефтебазы в Ставропольском крае РФ за 600 км, пишет УНН.
В ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных, логистических и топливных объектов на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Эти меры воздействия на Россию осуществляются в рамках поставленных Президентом Украины задач по снижению ее военно-экономического потенциала
Как сообщили в Службе безопасности, "беспилотники СБУ, в частности, поразили:
- два патрульных катера проекта 12150 «Мангуст» в акватории Черного моря;
- ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе «Багерово» на временно оккупированной территории АР Крым;
- три стационарные радиолокационные станции, которые использовались противником для обнаружения безэкипажных катеров и ударных БпЛА;
- автомобильные паромы «Ейск» и «Мария» на паромном терминале «Крым» в Керчи;
- автомобильные паромы «Лаврентий» и «Панагия» в порту «Кавказ»;
- три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту «Кавказ»;
- железнодорожный состав с цистернами на грузовой станции «Кавказ»;
- резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вязники Ставропольского края РФ (расстояние - 600 км)".
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