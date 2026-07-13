СБУ подтвердила поражение более 10 объектов РФ, включая нефтебазу в Ставропольском крае за 600 км

$44.490.0250.860.02
ukenru
Эксклюзив
10:10 • 4422 просмотра
В ОГП подтвердили задержание командира 155-й механизированной бригады Лучанова по делу об убийстве
07:24 • 13067 просмотра
ЕС пока не согласовал 21-й пакет санкций против рф - Каллас
06:00 • 21176 просмотра
Более 10 000 дополнительных смертей зафиксировали в Европе на фоне рекордной жары в июне
05:53 • 23991 просмотра
Италия предлагает новую "континентальную" оборонительную систему в Европе с участием Украины
13 июля, 00:16 • 24225 просмотра
В оккупированной Ялте бензин подорожал до 450 рублей (260 грн) за литр – мониторинг
12 июля, 18:08 • 25325 просмотра
Остатки ЧВК "Вагнер" во главе с сыном Пригожина создали наркоимперию в Африке - WSJ
12 июля, 17:32 • 40574 просмотра
Послу Украины в США Стефанишиной готовят замену из-за возможного подозрения НАБУ - журналист
12 июля, 17:01 • 27848 просмотра
Встреча "коалиции желающих" в Париже - стали известны темы для обсуждения лидерами стран
12 июля, 15:07 • 34766 просмотра
Германия выделила 90 млн евро на 50 000 ударных FPV-дронов Shrike для Украины - Reuters
12 июля, 13:31 • 35209 просмотра
Фракция "Слуга народа" на следующей неделе рассмотрит кадровые вопросы - нардепы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
4.1м/с
61%
744мм
Популярные новости
Что празднуют 13 июля в Украине и мире 13 июля, 03:54 • 15567 просмотра
В Запорожье из-за российской атаки повреждено 12 многоэтажек, коммунальщики ликвидируют последствияPhoto13 июля, 04:35 • 12001 просмотра
Мониторинговые каналы публикуют кадры атак на танкеры РФ, NASA зафиксировало новые пожары в Азовском мореVideo13 июля, 04:44 • 17188 просмотра
США заявили о завершении волны ударов по Ирану и поражении десятков целей, впервые использовав морские дроны13 июля, 04:50 • 9244 просмотра
Дефицит топлива ограничивает работу российской ПВО в Крыму и на Херсонщине – «АТЕШ»04:58 • 8296 просмотра
публикации
Новый подход к налогообложению лизинга самолетов может уничтожить украинскую гражданскую авиациюPhoto10:24 • 3442 просмотра
На границе с Польшей большие очереди: почему они появились и как их избежать, не теряя времениPhoto
Эксклюзив
12 июля, 11:35 • 59756 просмотра
Союзник Украины и сторонник жесткой политики США: кем был Линдси Грэм12 июля, 08:47 • 53946 просмотра
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto10 июля, 16:49 • 100125 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались10 июля, 15:05 • 102001 просмотра
Актуальные люди
Олег Кипер
Педро Санчес
Сергей Лысак
Фридрих Мерц
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Крым
Франция
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 56133 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 90820 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 91053 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 83909 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 158966 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Золото
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Тор
Ракетный комплекс "Панцирь"

СБУ подтвердила поражение более 10 объектов РФ, включая нефтебазу в Ставропольском крае за 600 км

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

СБУ провела масштабную спецоперацию, поразив более 10 военных и топливных объектов РФ. Среди целей - патрульные катера, автомобильные паромы, нефтекомплекс в порту "Кавказ", ангары в Крыму, радиолокационные станции и резервуарный парк нефтебазы в Ставропольском крае.

СБУ подтвердила поражение более 10 объектов РФ, включая нефтебазу в Ставропольском крае за 600 км
фото иллюстративное

Служба безопасности Украины подтвердила поражение более 10 военных, логистических и топливных объектов РФ минувшей ночью, в том числе резервуарный парк нефтебазы в Ставропольском крае РФ за 600 км, пишет УНН.

В ночь на 13 июля СБУ провела масштабную спецоперацию, одновременно нанеся удары по ряду военных, логистических и топливных объектов на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Эти меры воздействия на Россию осуществляются в рамках поставленных Президентом Украины задач по снижению ее военно-экономического потенциала

- сообщили в СБУ.

Как сообщили в Службе безопасности, "беспилотники СБУ, в частности, поразили:

  • два патрульных катера проекта 12150 «Мангуст» в акватории Черного моря;
    • ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе «Багерово» на временно оккупированной территории АР Крым;
      • три стационарные радиолокационные станции, которые использовались противником для обнаружения безэкипажных катеров и ударных БпЛА;
        • автомобильные паромы «Ейск» и «Мария» на паромном терминале «Крым» в Керчи;
          • автомобильные паромы «Лаврентий» и «Панагия» в порту «Кавказ»;
            • три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту «Кавказ»;
              • железнодорожный состав с цистернами на грузовой станции «Кавказ»;
                • резервуарный парк нефтебазы в населенном пункте Вязники Ставропольского края РФ (расстояние - 600 км)".

                  СБУ на карте показала недельную работу дальнобойных санкций по нефтяной и военной инфраструктуре РФ13.07.26, 12:04 • 1718 просмотров

                  Юлия Шрамко

                  Война в Украине
                  Взрывы
                  Пожары
                  Война в Украине
                  Служба безопасности Украины
                  Керчь
                  Крым