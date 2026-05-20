НАПК выявило признаки недостоверных данных в 170 декларациях на сумму более 1,2 млрд гривен

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

НАПК выявило недостоверные данные на 1,2 млрд грн в 170 декларациях за 2026 год. Правоохранители уже открыли 74 уголовных производства по этим фактам.

НАПК выявило признаки недостоверных данных в 170 декларациях на сумму более 1,2 млрд гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за первые четыре месяца 2026 года завершило 278 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. В 170 декларациях выявили признаки недостоверных сведений на более чем 1,244 млрд грн. Об этом сообщает НАПК, передает УНН.

Нарушения выявили почти во всех проверенных декларациях

По данным НАПК, нарушения установили в 277 из 278 проверенных деклараций.

В частности:

  • в 170 декларациях выявили признаки недостоверных сведений на более чем 1,244 млрд грн; 
    • в четырех декларациях установили признаки незаконного обогащения на более чем 68 млн грн; 
      • в трех – признаки необоснованности активов на более чем 16 млн грн.

        Правоохранителям направили более 150 заключений

        В НАПК сообщили, что с начала 2026 года агентство направило в компетентные органы 155 обоснованных заключений.

        Из них:

        • 102 – по ст. 366-2 УК Украины относительно недостоверных сведений;
          • 3 – по ст. 368-5 УК Украины относительно незаконного обогащения;
            • 50 – по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

              Открыты десятки уголовных производств

              По результатам рассмотрения заключений НАПК правоохранители уже открыли 74 уголовных производства.

              Еще материалы 14 проверок приобщили к уголовным производствам, которые были открыты ранее.

              В НАПК также сообщили, что на сайте агентства обнародовали подробную информацию о декларациях с наибольшими суммами несоответствий, решениях судов, а также статистику нарушений в региональном разрезе и по сферам деятельности должностных лиц.

