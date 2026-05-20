НАПК выявило признаки недостоверных данных в 170 декларациях на сумму более 1,2 млрд гривен

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за первые четыре месяца 2026 года завершило 278 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. В 170 декларациях выявили признаки недостоверных сведений на более чем 1,244 млрд грн. Об этом сообщает НАПК, передает УНН.

Нарушения выявили почти во всех проверенных декларациях

По данным НАПК, нарушения установили в 277 из 278 проверенных деклараций.

В частности:

в 170 декларациях выявили признаки недостоверных сведений на более чем 1,244 млрд грн;

в четырех декларациях установили признаки незаконного обогащения на более чем 68 млн грн;

в трех – признаки необоснованности активов на более чем 16 млн грн.

Правоохранителям направили более 150 заключений

В НАПК сообщили, что с начала 2026 года агентство направило в компетентные органы 155 обоснованных заключений.

Из них:

102 – по ст. 366-2 УК Украины относительно недостоверных сведений;

3 – по ст. 368-5 УК Украины относительно незаконного обогащения;

50 – по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

Открыты десятки уголовных производств

По результатам рассмотрения заключений НАПК правоохранители уже открыли 74 уголовных производства.

Еще материалы 14 проверок приобщили к уголовным производствам, которые были открыты ранее.

В НАПК также сообщили, что на сайте агентства обнародовали подробную информацию о декларациях с наибольшими суммами несоответствий, решениях судов, а также статистику нарушений в региональном разрезе и по сферам деятельности должностных лиц.

