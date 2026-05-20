НАПК выявило признаки недостоверных данных в 170 декларациях на сумму более 1,2 млрд гривен
Киев • УНН
НАПК выявило недостоверные данные на 1,2 млрд грн в 170 декларациях за 2026 год. Правоохранители уже открыли 74 уголовных производства по этим фактам.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за первые четыре месяца 2026 года завершило 278 полных проверок деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу. В 170 декларациях выявили признаки недостоверных сведений на более чем 1,244 млрд грн. Об этом сообщает НАПК, передает УНН.
Нарушения выявили почти во всех проверенных декларациях
По данным НАПК, нарушения установили в 277 из 278 проверенных деклараций.
В частности:
- в 170 декларациях выявили признаки недостоверных сведений на более чем 1,244 млрд грн;
- в четырех декларациях установили признаки незаконного обогащения на более чем 68 млн грн;
- в трех – признаки необоснованности активов на более чем 16 млн грн.
Правоохранителям направили более 150 заключений
В НАПК сообщили, что с начала 2026 года агентство направило в компетентные органы 155 обоснованных заключений.
Из них:
- 102 – по ст. 366-2 УК Украины относительно недостоверных сведений;
- 3 – по ст. 368-5 УК Украины относительно незаконного обогащения;
- 50 – по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.
Открыты десятки уголовных производств
По результатам рассмотрения заключений НАПК правоохранители уже открыли 74 уголовных производства.
Еще материалы 14 проверок приобщили к уголовным производствам, которые были открыты ранее.
В НАПК также сообщили, что на сайте агентства обнародовали подробную информацию о декларациях с наибольшими суммами несоответствий, решениях судов, а также статистику нарушений в региональном разрезе и по сферам деятельности должностных лиц.
ВАКС конфисковал более 7,3 млн грн необоснованных активов чиновника миграционной службы в Хмельницкой области29.04.26, 19:30 • 5606 просмотров