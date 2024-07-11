Киев • УНН
Бывший начальник одесского ТЦК Борисов уклонялся от военной службы, выезжая в Испанию и Сейшельские острова во время войны, ему грозит до 10 лет заключения.
Работники ГБР завершили расследование в отношении бывшего начальника Одесского ТЦК и СП Евгения Борисова, который не появлялся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
"Работники ГБР завершили расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он не являлся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы", - говорится в сообщении.
По данным источников УНН, речь идет об экс-начальнике Одесского ТЦК и СП Евгении Борисове.
Следствие установило, что Борисов выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом лица, якобы пострадавшего в результате российской агрессии. В частности, с помощью знакомого врача он оформлял себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте.
"На самом деле бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП ездил на ценные курорты Сейшельских островов и Испании. В ходе расследования также был установлен факт использования экс-военкомом поддельного документа, как основание для неявки вовремя на военную службу", - добавляют в ГБР.
Борисов обвиняется в:
Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним
В апреле правоохранители завершили расследование уголовного производства относительно незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.