Ryanair погрожує скоротити мільйон місць на рейсах до Іспанії через суперечки з аеропортами
Київ • УНН
Ryanair планує скасувати ще мільйон місць на літні рейси до Іспанії через конфлікт з оператором Aena щодо підвищення зборів. Це доповнить вже скасовані 2 мільйони місць у зимовому розкладі.
Авіакомпанія Ryanair готова прибрати ще мільйон місць із розкладу польотів до Іспанії наступного літа через загострення суперечки з оператором аеропортів Aena щодо підвищення зборів. Про це заявив генеральний директор перевізника Майкл О'Лірі, повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Ірландський лоукостер уже скасував близько 2 мільйонів місць у зимовому сезоні через відмову платити 6,5% підвищення тарифів. О'Лірі натякнув, що літні рейси також будуть урізані.
Я маю повернутися до Мадрида через два тижні, і, ймовірно, оголошу про ще 1 мільйон місць наступного літа. Якщо ціни в регіоні Іспанії занадто високі, я полечу в інше місце
Ryanair критикує Aena за "монопольний підхід" і стверджує, що підвищення зборів робить регіональні аеропорти збитковими.
Це божевілля, що у вас країна розміром з Іспанію з одним великим монопольним оператором
Іспанський уряд став на бік Aena: міністр транспорту Оскар Пуенте звинуватив Ryanair у "шантажі", а голова компанії Маурісі Лусена назвав дії перевізника "зухвалими" та "плутократичними".
Попри гучний конфлікт, Ryanair стверджує, що суперечка лише стимулювала попит – бронювання зросли на 8% за тиждень. Частину скасованих місць уже перенаправили до Малаги, Пальми та італійських напрямків.
Іспанія є другим за величиною ринком для Ryanair після Італії, забезпечуючи 18% доходів авіакомпанії.
