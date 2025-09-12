$41.310.10
Ryanair погрожує скоротити мільйон місць на рейсах до Іспанії через суперечки з аеропортами

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Ryanair планує скасувати ще мільйон місць на літні рейси до Іспанії через конфлікт з оператором Aena щодо підвищення зборів. Це доповнить вже скасовані 2 мільйони місць у зимовому розкладі.

Ryanair погрожує скоротити мільйон місць на рейсах до Іспанії через суперечки з аеропортами

Авіакомпанія Ryanair готова прибрати ще мільйон місць із розкладу польотів до Іспанії наступного літа через загострення суперечки з оператором аеропортів Aena щодо підвищення зборів. Про це заявив генеральний директор перевізника Майкл О'Лірі, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Ірландський лоукостер уже скасував близько 2 мільйонів місць у зимовому сезоні через відмову платити 6,5% підвищення тарифів. О'Лірі натякнув, що літні рейси також будуть урізані.

Я маю повернутися до Мадрида через два тижні, і, ймовірно, оголошу про ще 1 мільйон місць наступного літа. Якщо ціни в регіоні Іспанії занадто високі, я полечу в інше місце

– сказав О'Лірі.

Ryanair критикує Aena за "монопольний підхід" і стверджує, що підвищення зборів робить регіональні аеропорти збитковими. 

Це божевілля, що у вас країна розміром з Іспанію з одним великим монопольним оператором

– наголосив О'Лірі.

Іспанський уряд став на бік Aena: міністр транспорту Оскар Пуенте звинуватив Ryanair у "шантажі", а голова компанії Маурісі Лусена назвав дії перевізника "зухвалими" та "плутократичними".

Ryanair збільшить розмір безкоштовного багажу: подробиці04.07.25, 04:13 • 3666 переглядiв

Попри гучний конфлікт, Ryanair стверджує, що суперечка лише стимулювала попит – бронювання зросли на 8% за тиждень. Частину скасованих місць уже перенаправили до Малаги, Пальми та італійських напрямків.

Іспанія є другим за величиною ринком для Ryanair після Італії, забезпечуючи 18% доходів авіакомпанії.

Перебої з повітряним рухом поширюються у Європі: у Ryanair нижча пунктуальність виконання рейсів через інцидент з БпЛА рф11.09.25, 15:41 • 3068 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Ryanair
Financial Times
Малага
Італія
Іспанія
Європа
Мадрид