Ryanair збільшить розмір безкоштовного багажу: подробиці

Компанія Ryanair збільшує дозволені розміри ручної поклажі під сидінням на 20%. Про це інформує УНН з посиланням на Sky News.

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Зазначається, що максимальні розміри поклажі збільшуються з 40×25×20 см до 40×30×20 см.

Авіакомпанія Ryanair наразі дозволяє пасажирам брати сумку, яка безкоштовно розміщується під сидінням попереду — зазвичай це жіноча сумка чи невеликий рюкзак.

Хоча збільшення становить лише 5 см, це означає, що об’єм сумки зросте з 20 до 24 літрів — цього має вистачити, щоб втиснути ще кілька футболок чи пар штанів.

У Ryanair повідомили, що зміни "будуть впроваджені протягом найближчих тижнів, щойно відкоригують мірки для перевірки багажу в аеропортах". Нові розміри перевищуватимуть мінімальні розміри, рекомендовані ЄС.

Минулого тижня європейські політики заявили, що туристам варто дозволити безкоштовно перевозити на борту сумку мінімальних розмірів 40×30×15 см.

Крім того, важливою пропозицією стало право брати ще одну сумку розміром до 100 см (за сумою трьох вимірів) і вагою до 7 кг — також без додаткової плати понад вартість квитка.

Такі зміни можуть суттєво вплинути на правила перевезення багажу, адже наразі більшість бюджетних авіакомпаній стягують окрему плату за більші сумки, як у салоні, так і в багажному відсіку.

Нагадаємо

Авіакомпанія Ryanair скасувала 170 рейсів, що торкнулося понад 30 000 пасажирів, через загальнонаціональний страйк авіадиспетчерів у Франції. Збої впливають на перельоти до/з Франції та над її повітряним простором, зачіпаючи маршрути з Великої Британії до Греції та з Іспанії до Ірландії.

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