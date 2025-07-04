Ryanair увеличит размер бесплатного багажа: подробности

Компания Ryanair увеличивает разрешенные размеры ручной клади под сиденьем на 20%. Об этом информирует УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Отмечается, что максимальные размеры багажа увеличиваются с 40×25×20 см до 40×30×20 см.

Авиакомпания Ryanair в настоящее время позволяет пассажирам брать сумку, которая бесплатно размещается под сиденьем впереди — обычно это женская сумка или небольшой рюкзак.

Хотя увеличение составляет всего 5 см, это означает, что объем сумки вырастет с 20 до 24 литров — этого должно хватить, чтобы втиснуть еще несколько футболок или пар брюк.

В Ryanair сообщили, что изменения "будут внедрены в течение ближайших недель, как только откорректируют мерки для проверки багажа в аэропортах". Новые размеры будут превышать минимальные размеры, рекомендованные ЕС.

На прошлой неделе европейские политики заявили, что туристам стоит разрешить бесплатно перевозить на борту сумку минимальных размеров 40×30×15 см.

Кроме того, важным предложением стало право брать еще одну сумку размером до 100 см (по сумме трех измерений) и весом до 7 кг — также без дополнительной платы сверх стоимости билета.

Такие изменения могут существенно повлиять на правила перевозки багажа, ведь сейчас большинство бюджетных авиакомпаний взимают отдельную плату за большие сумки, как в салоне, так и в багажном отсеке.

Напомним

Авиакомпания Ryanair отменила 170 рейсов, что затронуло более 30 000 пассажиров, из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров во Франции. Сбои влияют на перелеты во/из Франции и над ее воздушным пространством, затрагивая маршруты из Великобритании в Грецию и из Испании в Ирландию.

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