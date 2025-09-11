Перебої з повітряним рухом поширюються у Європі: у Ryanair нижча пунктуальність виконання рейсів через інцидент з БпЛА рф

Генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі заявив, що інцидент з появою дронів рф в Польщі тепер постійна проблема для авіакомпаній щодо враховування безпеки.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Це буде постійною проблемою для всіх авіакомпаній протягом наступних кількох років. Європі потрібна рішуча відповідь на "російські підштовхування" - ідеться у заяві О'Лірі у четвер на щорічних загальних зборах ірландського перевізника в Дубліні.

Інцидент з БпЛА рф у Польщі став "тривожним сигналом для Європи та НАТО". Тож ця подія, за словами представника Ryanair знижує пунктуальність виконання рейсів бюджетної авіакомпанії до 60%. Водночас перебої з повітряним рухом вже поширилися на Скандинавію, країни Балтії та Німеччину.

Нагадаємо

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору.

По всій Німеччині, об 11-й годині за місцевим часом, проходила перевірка систем оповіщення: на всі смартфони надходили тестові попередження з пронизливими сигналами, а на вулицях також лунали сирени повітряної тривоги.

Польща обмежує повітряний рух на сході країни вздовж кордонів з білоруссю та Україною з 10 вересня до 9 грудня.

Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні щонайменше до 18 вересня