Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
Перебої з повітряним рухом поширюються у Європі: у Ryanair нижча пунктуальність виконання рейсів через інцидент з БпЛА рф

Київ • УНН

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що інцидент з російськими дронами в Польщі є постійною проблемою для авіакомпаній. Це знижує пунктуальність рейсів Ryanair до 60%, а перебої поширилися на Скандинавію, Балтію та Німеччину.

Перебої з повітряним рухом поширюються у Європі: у Ryanair нижча пунктуальність виконання рейсів через інцидент з БпЛА рф

Генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі заявив, що інцидент з появою дронів рф в Польщі тепер постійна проблема для авіакомпаній щодо враховування безпеки. 

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Це буде постійною проблемою для всіх авіакомпаній протягом наступних кількох років. Європі потрібна рішуча відповідь на "російські підштовхування"

- ідеться у заяві О'Лірі у четвер на щорічних загальних зборах ірландського перевізника в Дубліні.

Інцидент з БпЛА рф у Польщі став "тривожним сигналом для Європи та НАТО". Тож ця подія, за словами представника Ryanair знижує пунктуальність виконання рейсів бюджетної авіакомпанії до 60%. Водночас перебої з повітряним рухом вже поширилися на Скандинавію, країни Балтії та Німеччину.

Нагадаємо

Польща вночі 9-10 вересня задіяла власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору. 

По всій Німеччині, об 11-й годині за місцевим часом, проходила перевірка систем оповіщення: на всі смартфони надходили тестові попередження з пронизливими сигналами, а на вулицях також лунали сирени повітряної тривоги.

Польща обмежує повітряний рух на сході країни вздовж кордонів з білоруссю та Україною з 10 вересня до 9 грудня. 

Ігор Тележніков

