Повітряна тривога в Німеччині: по всій країні проходить тестування систем оповіщення про небезпеку
Київ • УНН
Сьогодні о 11:00 за місцевим часом у Німеччині пройшла щорічна перевірка систем оповіщення. На смартфони надходили тестові попередження, а на вулицях лунали сирени.
Деталі
Як зазначає видання така репетиція проводиться у країні щороку. Попри напружене тло у зв'язку з інцидентом з дронами в Польщі та заклопотаністю НАТО, йдеться лише про щорічний День оповіщення, який проводиться владою Німеччини кожного другого четверга вересня.
Мета: протестувати системи, які мають спрацювати у разі реальної небезпеки та своєчасно попередити населення. Такий сигнал тривоги розсилається на смартфони всіма можливими каналами: навіть телефони в беззвучному режимі отримують гучне оповіщення.
Федеральне відомство із захисту населення та допомоги при катастрофах (BBK) попереджає, що такі тести можуть сильно налякати людей похилого віку або тих, хто має травматичний досвід війни. Тому відомство рекомендує заздалегідь попередити таких людей про пробну тривогу.
Нагадаємо
Латвія закриває повітряний простір у східному прикордонні з 11 вересня до 18 вересня. Це рішення прийнято після оцінки НЗС та подій у Польщі, що є порушенням повітряного простору НАТО.
