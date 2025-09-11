Воздушная тревога в Германии: по всей стране проходит тестирование систем оповещения об опасности

$41.210.09
48.240.05
ukenru
Эксклюзив
09:51 • 870 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 3306 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 13026 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 31631 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 42101 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 92962 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 49860 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47552 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43428 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 84483 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
45%
756мм
Популярные новости
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)Video11 сентября, 01:25 • 28947 просмотра
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 18260 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 18170 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 11782 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 12044 просмотра
публикации
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества05:01 • 31618 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 92952 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 84477 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 63730 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 104361 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 4462 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 25123 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 89685 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 81027 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 76605 просмотра
Актуальное
Хранитель
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

Воздушная тревога в Германии: по всей стране проходит тестирование систем оповещения об опасности

Киев • УНН

 • 372 просмотра

Сегодня в 11:00 по местному времени в Германии прошла ежегодная проверка систем оповещения. На смартфоны поступали тестовые предупреждения, а на улицах звучали сирены.

Воздушная тревога в Германии: по всей стране проходит тестирование систем оповещения об опасности

Сегодня по всей Германии, в 11 часов по местному времени, проходила проверка систем оповещения: на все смартфоны поступали тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах также звучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, такая репетиция проводится в стране ежегодно. Несмотря на напряженный фон в связи с инцидентом с дронами в Польше и озабоченностью НАТО, речь идет лишь о ежегодном Дне оповещения, который проводится властями Германии каждый второй четверг сентября.

Цель: протестировать системы, которые должны сработать в случае реальной опасности и своевременно предупредить население. Такой сигнал тревоги рассылается на смартфоны по всем возможным каналам: даже телефоны в беззвучном режиме получают громкое оповещение.

Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) предупреждает, что такие тесты могут сильно напугать пожилых людей или тех, кто имеет травматический опыт войны. Поэтому ведомство рекомендует заранее предупредить таких людей о пробной тревоге.

Напомним

Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье с 11 сентября до 18 сентября. Это решение принято после оценки НВС и событий в Польше, что является нарушением воздушного пространства НАТО.

Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы11.09.25, 10:11 • 13035 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира