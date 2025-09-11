Воздушная тревога в Германии: по всей стране проходит тестирование систем оповещения об опасности
Киев • УНН
Сегодня в 11:00 по местному времени в Германии прошла ежегодная проверка систем оповещения. На смартфоны поступали тестовые предупреждения, а на улицах звучали сирены.
Сегодня по всей Германии, в 11 часов по местному времени, проходила проверка систем оповещения: на все смартфоны поступали тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах также звучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Как отмечает издание, такая репетиция проводится в стране ежегодно. Несмотря на напряженный фон в связи с инцидентом с дронами в Польше и озабоченностью НАТО, речь идет лишь о ежегодном Дне оповещения, который проводится властями Германии каждый второй четверг сентября.
Цель: протестировать системы, которые должны сработать в случае реальной опасности и своевременно предупредить население. Такой сигнал тревоги рассылается на смартфоны по всем возможным каналам: даже телефоны в беззвучном режиме получают громкое оповещение.
Федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) предупреждает, что такие тесты могут сильно напугать пожилых людей или тех, кто имеет травматический опыт войны. Поэтому ведомство рекомендует заранее предупредить таких людей о пробной тревоге.
Напомним
Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье с 11 сентября до 18 сентября. Это решение принято после оценки НВС и событий в Польше, что является нарушением воздушного пространства НАТО.
