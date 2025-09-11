Перебои с воздушным движением распространяются в Европе: у Ryanair более низкая пунктуальность выполнения рейсов из-за инцидента с БпЛА РФ
Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с российскими дронами в Польше является постоянной проблемой для авиакомпаний. Это снижает пунктуальность рейсов Ryanair до 60%, а перебои распространились на Скандинавию, Балтию и Германию.
Генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что инцидент с появлением дронов РФ в Польше теперь является постоянной проблемой для авиакомпаний в отношении учета безопасности.
Это будет постоянной проблемой для всех авиакомпаний в течение следующих нескольких лет. Европе нужен решительный ответ на "российские подталкивания"
Инцидент с БПЛА РФ в Польше стал "тревожным сигналом для Европы и НАТО". Поэтому это событие, по словам представителя Ryanair, снижает пунктуальность выполнения рейсов бюджетной авиакомпании до 60%. В то же время перебои с воздушным движением уже распространились на Скандинавию, страны Балтии и Германию.
Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства.
По всей Германии, в 11 часов по местному времени, проходила проверка систем оповещения: на все смартфоны поступали тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах также звучали сирены воздушной тревоги.
Польша ограничивает воздушное движение на востоке страны вдоль границ с Беларусью и Украиной с 10 сентября до 9 декабря.
Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье как минимум до 18 сентября11.09.25, 12:41 • 1550 просмотров