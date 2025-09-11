Перебои с воздушным движением распространяются в Европе: у Ryanair более низкая пунктуальность выполнения рейсов из-за инцидента с БпЛА РФ

$41.210.09
48.240.05
ukenru
12:34 • 314 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 962 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 1728 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 3854 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 8776 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 11105 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 17082 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 37399 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 44328 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 97039 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 8900 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 21234 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto11 сентября, 06:42 • 14769 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 15101 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 9192 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 5340 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 37400 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 97040 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 87276 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 66379 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 5340 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 9560 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26792 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 91318 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 82441 просмотра
Актуальное
Хранитель
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нефть
СВИФТ

Перебои с воздушным движением распространяются в Европе: у Ryanair более низкая пунктуальность выполнения рейсов из-за инцидента с БпЛА РФ

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что инцидент с российскими дронами в Польше является постоянной проблемой для авиакомпаний. Это снижает пунктуальность рейсов Ryanair до 60%, а перебои распространились на Скандинавию, Балтию и Германию.

Перебои с воздушным движением распространяются в Европе: у Ryanair более низкая пунктуальность выполнения рейсов из-за инцидента с БпЛА РФ

Генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что инцидент с появлением дронов РФ в Польше теперь является постоянной проблемой для авиакомпаний в отношении учета безопасности.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Это будет постоянной проблемой для всех авиакомпаний в течение следующих нескольких лет. Европе нужен решительный ответ на "российские подталкивания"

- говорится в заявлении О'Лири в четверг на ежегодном общем собрании ирландского перевозчика в Дублине.

Инцидент с БПЛА РФ в Польше стал "тревожным сигналом для Европы и НАТО". Поэтому это событие, по словам представителя Ryanair, снижает пунктуальность выполнения рейсов бюджетной авиакомпании до 60%. В то же время перебои с воздушным движением уже распространились на Скандинавию, страны Балтии и Германию.

Напомним

Польша ночью 9-10 сентября задействовала собственные и союзные самолеты для безопасности воздушного пространства.

По всей Германии, в 11 часов по местному времени, проходила проверка систем оповещения: на все смартфоны поступали тестовые предупреждения с пронзительными сигналами, а на улицах также звучали сирены воздушной тревоги.

Польша ограничивает воздушное движение на востоке страны вдоль границ с Беларусью и Украиной с 10 сентября до 9 декабря.

Латвия закрывает воздушное пространство в восточном приграничье как минимум до 18 сентября11.09.25, 12:41 • 1550 просмотров

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Государственная граница Украины
Беларусь
Ryanair
НАТО
Германия
Украина
Польша