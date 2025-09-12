$41.310.10
14:30 • 598 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01 • 3340 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55 • 17411 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50 • 18310 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11 • 17797 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 29606 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 18671 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34 • 16896 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51 • 39771 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 40433 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
Ryanair угрожает сократить миллион мест на рейсах в Испанию из-за споров с аэропортами

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Ryanair планирует отменить еще миллион мест на летние рейсы в Испанию из-за конфликта с оператором Aena по поводу повышения сборов. Это дополнит уже отмененные 2 миллиона мест в зимнем расписании.

Ryanair угрожает сократить миллион мест на рейсах в Испанию из-за споров с аэропортами

Авиакомпания Ryanair готова убрать еще миллион мест из расписания полетов в Испанию следующим летом из-за обострения спора с оператором аэропортов Aena относительно повышения сборов. Об этом заявил генеральный директор перевозчика Майкл О'Лири, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Ирландский лоукостер уже отменил около 2 миллионов мест в зимнем сезоне из-за отказа платить 6,5% повышения тарифов. О'Лири намекнул, что летние рейсы также будут урезаны.

Я должен вернуться в Мадрид через две недели, и, вероятно, объявлю о еще 1 миллионе мест следующим летом. Если цены в регионе Испании слишком высоки, я полечу в другое место

– сказал О'Лири.

Ryanair критикует Aena за "монопольный подход" и утверждает, что повышение сборов делает региональные аэропорты убыточными. 

Это безумие, что у вас страна размером с Испанию с одним крупным монопольным оператором

– подчеркнул О'Лири.

Испанское правительство встало на сторону Aena: министр транспорта Оскар Пуэнте обвинил Ryanair в "шантаже", а глава компании Мауриси Лусена назвал действия перевозчика "дерзкими" и "плутократическими".

Ryanair увеличит размер бесплатного багажа: подробности04.07.25, 04:13 • 3666 просмотров

Несмотря на громкий конфликт, Ryanair утверждает, что спор лишь стимулировал спрос – бронирования выросли на 8% за неделю. Часть отмененных мест уже перенаправили в Малагу, Пальму и итальянские направления.

Испания является вторым по величине рынком для Ryanair после Италии, обеспечивая 18% доходов авиакомпании.

Перебои с воздушным движением распространяются в Европе: у Ryanair более низкая пунктуальность выполнения рейсов из-за инцидента с БпЛА РФ11.09.25, 15:41 • 3068 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Ryanair
Financial Times
Малага
Италия
Испания
Европа
Мадрид