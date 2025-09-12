Ryanair угрожает сократить миллион мест на рейсах в Испанию из-за споров с аэропортами

Авиакомпания Ryanair готова убрать еще миллион мест из расписания полетов в Испанию следующим летом из-за обострения спора с оператором аэропортов Aena относительно повышения сборов. Об этом заявил генеральный директор перевозчика Майкл О'Лири, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Ирландский лоукостер уже отменил около 2 миллионов мест в зимнем сезоне из-за отказа платить 6,5% повышения тарифов. О'Лири намекнул, что летние рейсы также будут урезаны.

Я должен вернуться в Мадрид через две недели, и, вероятно, объявлю о еще 1 миллионе мест следующим летом. Если цены в регионе Испании слишком высоки, я полечу в другое место

Ryanair критикует Aena за "монопольный подход" и утверждает, что повышение сборов делает региональные аэропорты убыточными.

Это безумие, что у вас страна размером с Испанию с одним крупным монопольным оператором