Ryanair угрожает сократить миллион мест на рейсах в Испанию из-за споров с аэропортами
Киев • УНН
Ryanair планирует отменить еще миллион мест на летние рейсы в Испанию из-за конфликта с оператором Aena по поводу повышения сборов. Это дополнит уже отмененные 2 миллиона мест в зимнем расписании.
Детали
Ирландский лоукостер уже отменил около 2 миллионов мест в зимнем сезоне из-за отказа платить 6,5% повышения тарифов. О'Лири намекнул, что летние рейсы также будут урезаны.
Я должен вернуться в Мадрид через две недели, и, вероятно, объявлю о еще 1 миллионе мест следующим летом. Если цены в регионе Испании слишком высоки, я полечу в другое место
Ryanair критикует Aena за "монопольный подход" и утверждает, что повышение сборов делает региональные аэропорты убыточными.
Это безумие, что у вас страна размером с Испанию с одним крупным монопольным оператором
Испанское правительство встало на сторону Aena: министр транспорта Оскар Пуэнте обвинил Ryanair в "шантаже", а глава компании Мауриси Лусена назвал действия перевозчика "дерзкими" и "плутократическими".
Несмотря на громкий конфликт, Ryanair утверждает, что спор лишь стимулировал спрос – бронирования выросли на 8% за неделю. Часть отмененных мест уже перенаправили в Малагу, Пальму и итальянские направления.
Испания является вторым по величине рынком для Ryanair после Италии, обеспечивая 18% доходов авиакомпании.
