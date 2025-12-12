МИД ждут кадровые изменения: Кислица станет министром, а Сибига - послом в Польше - нардеп

Вскоре в Министерстве иностранных дел ожидаются кадровые изменения. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, новым главой дипведомства станет Сергей Кислица, передает УНН.

К кадровым изменениям можете добавлять МИД. Новым министром станет Сергей Кислица (он сейчас первый заместитель - ред.) - сообщил Железняк.

Зеленский обсудил с Кислицей направления дипломатической работы и переговоров с США

Нынешний глава МИД Андрей Сибига, по информации нардепа, "поедет послом в Польшу".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с участником украинской делегации для мирных переговоров, первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей направления дипломатической работы и переговоров с США на фоне проведения в Майами очередной такой встречи, и анонсировал укрепление работы с партнерами.