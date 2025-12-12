МИД ждут кадровые изменения: Кислица станет министром, а Сибига - послом в Польше - нардеп

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 1174 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 3740 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 7590 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 19630 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 17707 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 18604 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 18902 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 22010 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 27938 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 39804 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
85%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 27772 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 28913 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 15835 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 10725 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 14193 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 7590 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 3202 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 19630 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 64811 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 68097 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Михаил Подоляк
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 3202 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 10885 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 42333 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 40620 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 45514 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

МИД ждут кадровые изменения: Кислица станет министром, а Сибига - послом в Польше - нардеп

Киев • УНН

 • 374 просмотра

В Министерстве иностранных дел Украины ожидаются кадровые изменения. Новым главой дипведомства станет Сергей Кислица, а нынешний глава МИД Андрей Сибига займет должность посла в Польше.

МИД ждут кадровые изменения: Кислица станет министром, а Сибига - послом в Польше - нардеп

Вскоре в Министерстве иностранных дел ожидаются кадровые изменения. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, новым главой дипведомства станет Сергей Кислица, передает УНН.

К кадровым изменениям можете добавлять МИД. Новым министром станет Сергей Кислица (он сейчас первый заместитель - ред.) 

- сообщил Железняк.

Зеленский обсудил с Кислицей направления дипломатической работы и переговоров с США05.12.25, 12:32 • 5582 просмотра

Нынешний глава МИД Андрей Сибига, по информации нардепа, "поедет послом в Польшу".

"Продолжаются дискуссии": нардеп поделился, что говорят об избрании нового главы "Слуги народа" на ожидаемом съезде12.12.25, 15:10 • 614 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с участником украинской делегации для мирных переговоров, первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей направления дипломатической работы и переговоров с США на фоне проведения в Майами очередной такой встречи, и анонсировал укрепление работы с партнерами.

Антонина Туманова

Политика
Дипломатка
Сергей Кислыця
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Ярослав Железняк
Польша