МИД ждут кадровые изменения: Кислица станет министром, а Сибига - послом в Польше - нардеп
Киев • УНН
В Министерстве иностранных дел Украины ожидаются кадровые изменения. Новым главой дипведомства станет Сергей Кислица, а нынешний глава МИД Андрей Сибига займет должность посла в Польше.
Вскоре в Министерстве иностранных дел ожидаются кадровые изменения. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, новым главой дипведомства станет Сергей Кислица, передает УНН.
К кадровым изменениям можете добавлять МИД. Новым министром станет Сергей Кислица (он сейчас первый заместитель - ред.)
Зеленский обсудил с Кислицей направления дипломатической работы и переговоров с США05.12.25, 12:32 • 5582 просмотра
Нынешний глава МИД Андрей Сибига, по информации нардепа, "поедет послом в Польшу".
"Продолжаются дискуссии": нардеп поделился, что говорят об избрании нового главы "Слуги народа" на ожидаемом съезде12.12.25, 15:10 • 614 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с участником украинской делегации для мирных переговоров, первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей направления дипломатической работы и переговоров с США на фоне проведения в Майами очередной такой встречи, и анонсировал укрепление работы с партнерами.