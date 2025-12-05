Зеленский обсудил с Кислицей направление переговоров с США на фоне встречи в Майами

$42.180.02
08:37 • 2868 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
07:29 • 11679 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 26290 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 37280 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 33830 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
4 декабря, 15:01 • 56681 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 33237 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
4 декабря, 12:12 • 54979 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24234 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
4 декабря, 11:24 • 23395 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 16558 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 20607 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 24945 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 20735 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 17531 просмотра
публикации
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 17572 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 43355 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 60664 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Бельгия
Белый дом
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 8962 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 19859 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 33765 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 34232 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 78738 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
ЧатГПТ

Зеленский обсудил с Кислицей направление переговоров с США на фоне встречи в Майами

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Зеленский обсудил с первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей направление переговоров с США. Это произошло на фоне встречи в Майами и анонсированного укрепления работы с партнерами.

Зеленский обсудил с Кислицей направление переговоров с США на фоне встречи в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с участником украинской делегации для мирных переговоров, первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей направление переговоров с США на фоне проведения в Майами в четверг очередной такой встречи и анонсировал укрепление работы с партнерами, о чем сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Обсудили с Сергеем Кислицей некоторые направления нашей дипломатической работы и переговоров, в частности с Соединенными Штатами

- сообщил Зеленский.

Посланник президента США и зять Трампа провели встречу с Умеровым в Майами - СМИ05.12.25, 08:19 • 2596 просмотров

По словам Президента, как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, долгое время работавший именно в Америке, "Сергей имеет соответствующий опыт и видение".

"Будем укреплять работу с партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Министерство иностранных дел Украины
Сергей Кислыця
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина