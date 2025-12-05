Зеленский обсудил с Кислицей направление переговоров с США на фоне встречи в Майами

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с участником украинской делегации для мирных переговоров, первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей направление переговоров с США на фоне проведения в Майами в четверг очередной такой встречи и анонсировал укрепление работы с партнерами, о чем сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Обсудили с Сергеем Кислицей некоторые направления нашей дипломатической работы и переговоров, в частности с Соединенными Штатами - сообщил Зеленский.

По словам Президента, как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, долгое время работавший именно в Америке, "Сергей имеет соответствующий опыт и видение".

"Будем укреплять работу с партнерами", - подчеркнул Зеленский.