Зеленский обсудил с Кислицей направление переговоров с США на фоне встречи в Майами
Киев • УНН
Президент Зеленский обсудил с первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей направление переговоров с США. Это произошло на фоне встречи в Майами и анонсированного укрепления работы с партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с участником украинской делегации для мирных переговоров, первым заместителем главы МИД Сергеем Кислицей направление переговоров с США на фоне проведения в Майами в четверг очередной такой встречи и анонсировал укрепление работы с партнерами, о чем сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Обсудили с Сергеем Кислицей некоторые направления нашей дипломатической работы и переговоров, в частности с Соединенными Штатами
По словам Президента, как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, долгое время работавший именно в Америке, "Сергей имеет соответствующий опыт и видение".
"Будем укреплять работу с партнерами", - подчеркнул Зеленский.