Зеленський обговорив з Кислицею напрямок переговорів зі США на тлі зустрічі в Маямі
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив з першим заступником голови МЗС Сергієм Кислицею напрямок переговорів зі США. Це відбулося на тлі зустрічі в Маямі та анонсованого зміцнення роботи з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з учасником української делегації для мирних переговорів, першим заступником голови МЗС Сергієм Кислицею напрямок перемовин зі США, на тлі проведення у Маямі у четвер чергової такої зустрічі, і анонсував зміцнення роботи з партнерами, про що повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Обговорили із Сергієм Кислицею деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами
Зі слів Президента, як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, "Сергій має відповідний досвід і бачення".
"Будемо зміцнювати роботу з партнерами", - наголосив Зеленський.