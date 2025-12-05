$42.180.02
08:37 • 2904 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 11748 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 26341 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 37328 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 33866 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 56732 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 33257 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 55010 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24239 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23401 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Зеленський обговорив з Кислицею напрямок переговорів зі США на тлі зустрічі в Маямі

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Президент Зеленський обговорив з першим заступником голови МЗС Сергієм Кислицею напрямок переговорів зі США. Це відбулося на тлі зустрічі в Маямі та анонсованого зміцнення роботи з партнерами.

Зеленський обговорив з Кислицею напрямок переговорів зі США на тлі зустрічі в Маямі

Президент України Володимир Зеленський обговорив з учасником української делегації для мирних переговорів, першим заступником голови МЗС Сергієм Кислицею напрямок перемовин зі США, на тлі проведення у Маямі у четвер чергової такої зустрічі, і анонсував зміцнення роботи з партнерами, про що повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Обговорили із Сергієм Кислицею деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами

- повідомив Зеленський.

Посланець президента США та зять Трампа провели зустріч з Умєровим у Маямі - ЗМІ05.12.25, 08:19 • 2606 переглядiв

Зі слів Президента, як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, "Сергій має відповідний досвід і бачення".

"Будемо зміцнювати роботу з партнерами", - наголосив Зеленський.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Міністерство закордонних справ України
Сергій Кислиця
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна