Зеленський обговорив з Кислицею напрямок переговорів зі США на тлі зустрічі в Маямі

Президент України Володимир Зеленський обговорив з учасником української делегації для мирних переговорів, першим заступником голови МЗС Сергієм Кислицею напрямок перемовин зі США, на тлі проведення у Маямі у четвер чергової такої зустрічі, і анонсував зміцнення роботи з партнерами, про що повідомив у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Обговорили із Сергієм Кислицею деякі напрями нашої дипломатичної роботи та перемовин, зокрема зі Сполученими Штатами - повідомив Зеленський.

Посланець президента США та зять Трампа провели зустріч з Умєровим у Маямі - ЗМІ

Зі слів Президента, як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, "Сергій має відповідний досвід і бачення".

"Будемо зміцнювати роботу з партнерами", - наголосив Зеленський.