В Киеве российский дрон попал в 25-этажный дом, во дворе горят автомобили

Фото: Telegram-канал "Труха"

Враг продолжает атаковать столицу. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, зафиксировано попадание в 25-этажный дом, во дворе горят автомобили, передает УНН.

В Дарницком районе зафиксировано попадание БПЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 12–16 этажей. Также во дворе дома горят автомобили - сообщил Кличко.

По его словам, экстренные службы направляются на место.

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В Telegram-каналах сообщают, что поврежден ЖК "Seven".

Последствия вражеской атаки на Киев. Видео Telegram-канала "Труха"

В Киеве из-за атак рф с утра уже трое пострадавших