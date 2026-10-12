В Киеве российский дрон попал в 25-этажный дом, во дворе горят автомобили
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева дрон попал в жилой дом на уровне 12–16 этажей. Во дворе горят автомобили, экстренные службы направляются на место.
Фото: Telegram-канал "Труха"
Враг продолжает атаковать столицу. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, зафиксировано попадание в 25-этажный дом, во дворе горят автомобили, передает УНН.
В Дарницком районе зафиксировано попадание БПЛА в 25-этажный жилой дом на уровне 12–16 этажей. Также во дворе дома горят автомобили
По его словам, экстренные службы направляются на место.
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В Telegram-каналах сообщают, что поврежден ЖК "Seven".
Последствия вражеской атаки на Киев. Видео Telegram-канала "Труха"
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