Один человек погиб, еще 11 пострадали — результат атаки рф на 25-этажный дом в Киеве
Киев • УНН
В результате атаки рф на 25-этажный дом в Киеве погиб один человек, 11 пострадали. По меньшей мере троих госпитализировали.
Фото иллюстративное
В результате атаки рф на 25-этажный дом в Киеве один человек погиб и еще 11 пострадали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
"Уже 11 пострадавших в столице. Один человек погиб", — сообщил Кличко.
Кроме того, известно как минимум о троих госпитализированных.
В Киеве российский дрон попал в 25-этажный дом, во дворе горят автомобили12.10.26, 19:34 • 3386 просмотров