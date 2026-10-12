Один человек погиб, еще 11 пострадали — результат атаки рф на 25-этажный дом в Киеве

Фото иллюстративное

В результате атаки рф на 25-этажный дом в Киеве один человек погиб и еще 11 пострадали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Уже 11 пострадавших в столице. Один человек погиб", — сообщил Кличко.

Кроме того, известно как минимум о троих госпитализированных.

В Киеве российский дрон попал в 25-этажный дом, во дворе горят автомобили