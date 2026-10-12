"Рассчитываем, что США увидят "сигналы" от россии и будут действовать решительно" — Зеленский о новом ударе по Киеву

Фото: ГСЧС

Оккупанты продолжают свой террор, бьют по жилым домам и уносят жизни. Украина рассчитывает, что Соединённые Штаты увидят такие сигналы со стороны россии и будут действовать решительно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН.

Россияне продолжают свой террор против наших людей, бьют по жилым домам и уносят жизни. Вечером россия ударила "шахедом" по многоэтажке в Киеве. На данный момент известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Девять человек ранены. Спасатели уже потушили пожар - сообщил Зеленский.

Последствия вражеской атаки на Киев. Фото: ГСЧС

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Президент подчеркнул, что это очередное доказательство того, что россия должна подвергнуться большему давлению. Именно они продолжают жестокие удары. Именно они затягивают войну.

Даже сейчас в ответ на американское предложение — "шахеды". Рассчитываем, что Соединённые Штаты увидят такие сигналы со стороны россии и будут действовать решительно. Сила нужна, чтобы заставить россию завершить эту войну - резюмировал Глава государства.

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Напомним

В результате атаки рф на 25-этажный дом в Киеве один человек погиб и ещё 11 пострадали.