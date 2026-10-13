Россия сорвала очередную возможность приблизить мир: Зеленский призвал США усилить давление на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом инициативу энергетического прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы государства, сделанное им 12 октября.

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По словам Зеленского, со своей стороны Украина готова соблюдать договорённости, однако соответствующие шаги должна сделать и российская сторона.

По словам Зеленского, он заслушал доклад украинской переговорной группы по итогам встреч в США и ежедневной коммуникации с командой американского президента.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к реальным решениям и деэскалационным шагам, которые могут приблизить окончание войны.

Украина поддержала энергетическое прекращение огня. Позиция абсолютно чёткая: Украина готова гарантировать энергетическое прекращение огня, как и было объявлено Президентом Америки, и Россия должна сделать соответствующие шаги - заявил Зеленский.

Президент отметил, что по состоянию на 12 октября Россия не демонстрирует готовности выполнять условия, озвученные американским лидером. В частности, российские войска продолжают наносить удары по украинским энергетическим объектам.

По состоянию на сейчас не фиксируется выполнение Россией этих условий, которые были озвучены президентом Америки. Были, к сожалению, удары по нашей энергетике вчера, продолжаются удары по нашей энергетике и сегодня - подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что в течение дня в Украине продолжаются воздушные тревоги, российские войска применяют ударные беспилотники типа "шахед" и управляемые авиационные бомбы. По мнению Зеленского, продолжение атак может свидетельствовать о том, что Кремль в очередной раз отказывается от возможности приблизить окончание войны.

Если удары и являются ответом России на заявление президента Америки, то это означает, что россияне упустили очередную возможность приблизить мир - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что дальнейшая деэскалация в значительной степени зависит от позиции Вашингтона. По его убеждению, для прекращения российских атак необходимо усиливать давление на Москву.

Президент также сообщил, что Украина продолжает переговоры с американской стороной на всех уровнях. По итогам последних консультаций уже определены дальнейшие дипломатические шаги и рамки переговорного процесса.

Напомним

Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что прошлой ночью Украина не атаковала никаких энергетических объектов на территории России, однако РФ наносила удары. По его словам, это и был ответ российского диктатора Владимира Путина президенту США Трампу по поводу энергетического перемирия.

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