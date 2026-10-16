У США знову заперечили причетність Трампа до обмеження супутникового зв'язку для України, але є нюанс
Київ • УНН
Американський чиновник заявив, що Трамп не наказував обмежувати Starshield для України. Водночас рішення могли ухвалити інші структури.
Президент США Дональд Трамп не наказував обмежувати доступ України до військової супутникової системи Starshield компанії SpaceX. Але, є інші посадовці, які могли це зробити. Про це заявив високопосадовець американської адміністрації, коментуючи звинувачення президента України Володимира Зеленського. Повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За словами американського чиновника, Трамп ніколи не звертався з вимогою обмежити використання Україною технологій Starshield, які застосовують, зокрема, для боротьби з російськими безпілотниками.
Раніше Зеленський звинуватив президента США та керівника SpaceX Ілона Маска в обмеженні доступу до супутникових технологій. За словами українського лідера, це знизило ефективність роботи українських дронів-перехоплювачів і призвело до жертв серед цивільного населення.
Хто міг ухвалити рішення про обмеження Starshield
Як зазначає Bloomberg, заява представника адміністрації США не виключає, що відповідне рішення могли ухвалити інші американські посадовці або державні структури. Вона лише заперечує особисту причетність Трампа.
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Ситуацію ускладнили й коментарі Ілона Маска. Він заявив, що будь-які обмеження швидкості або використання Starshield визначають американські військові та зрештою президент США.
Водночас Starshield існує у кількох варіантах. Однією мережею володіє та керує уряд США, тоді як SpaceX також надає військові послуги зв'язку через власну супутникову інфраструктуру Starlink.
Наразі залишається незрозумілим, хто саме міг запровадити обмеження, на які скаржиться українська сторона, та якої версії системи вони стосуються.
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