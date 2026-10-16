Ограничения Starlink помешали сбивать российские дроны: Зеленский сообщил, удалось ли восстановить связь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на работу Starlink для Украины до сих пор не сняты. Об этом он сказал во время пресс-конференции 16 октября, передает УНН.

Детали

Президент подчеркнул, что снижение скорости интернета стало неожиданной проблемой для Сил обороны и повлияло на эффективность противодействия реактивным "шахедам".

Мы не используем Starlink для атак по территории рф. Это был неприятный сюрприз, поскольку мы используем Starlink для работы перехватчиков. Из-за снижения скорости мы не смогли сбивать реактивные "шахеды". Скорость работы Starlink постепенно восстанавливается, но все еще не восстановилась полностью - заявил Зеленский.

В то же время глава государства сообщил, что Украина работает с международными партнерами над расширением возможностей спутниковой связи. В частности, соответствующие переговоры ведутся с рядом стран, среди которых Франция.

Мы не говорим о замене Starlink. Мы работаем с некоторыми странами, в частности с Францией, чтобы иметь дополнительную возможность - отметил президент.

Напомним

Ранее стало известно, что приказ ограничить Starlink для Украины все-таки поступил из Белого дома.