"Не знаю, хто віддав наказ" - Трамп каже, що уряд США не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський уряд не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні, передає УНН.

Ну, я не знаю, хто віддав наказ. Я знаю, що, на мою думку, все залишилося як і раніше. Я не впевнений, що його взагалі вимикали. Але я майже впевнений, що все залишилося як і раніше. Я щойно перевірив це сьогодні вранці. Це були не ми. Я перевірив сьогодні вранці. Вони кажуть, що все працює так само, як і завжди