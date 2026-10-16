"Не знаю, хто віддав наказ" - Трамп каже, що уряд США не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні
Київ • УНН
Дональд Трамп заперечив причетність США до обмежень Starlink в Україні. Зеленський раніше повідомив, що їх досі не зняли.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американський уряд не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні, передає УНН.
Ну, я не знаю, хто віддав наказ. Я знаю, що, на мою думку, все залишилося як і раніше. Я не впевнений, що його взагалі вимикали. Але я майже впевнений, що все залишилося як і раніше. Я щойно перевірив це сьогодні вранці. Це були не ми. Я перевірив сьогодні вранці. Вони кажуть, що все працює так само, як і завжди
Обмеження щодо швидкості системи Starshield встановлюються президентом США - Маск14.10.26, 22:58 • 4646 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що обмеження на роботу Starlink для України досі не зняли.