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Совместную фотографию G20 в США отменили после отказа фотографироваться с лавровым

Киев • УНН

 • 1664 просмотра

Хозяева встречи G20 в Атланте отменили традиционную фотографию из-за бойкота лаврова. Причиной стали разногласия союзников США по поводу сближения Трампа с россией.

Совместную фотографию G20 в США отменили после отказа фотографироваться с лавровым

Американские хозяева встречи G20 в Атланте в США отменили традиционное "семейное фото" после того, как несколько должностных лиц, присутствовавших на мероприятии, отказались фотографироваться с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Хотя фотография является церемониальной и не имеет большого значения, она представляет собой ритуал таких встреч и призвана продемонстрировать единство между мировыми лидерами, отмечает издание. Отказ Германии и других стран стал мощным символом разногласий, возникших между США и их союзниками из-за шага президента США Дональда Трампа, направленного на сближение с россией, на фоне его стремления прекратить войну в Украине, пишет издание.

"С россией нет "обычного ведения дел"", — сказал журналистам в Атланте министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль.

"Нам нужно обсудить эти противоречия здесь, за столом, поэтому этот разговор важен. Но мы также должны избегать подачи неправильных визуальных сигналов", — отметил он.

Двухдневная встреча министров иностранных дел крупнейших экономик мира является предвестником саммита лидеров группы, который состоится в гольф-клубе Trump National Doral в Майами в США в декабре. Трамп пригласил главу кремля владимира путина на это мероприятие, но кремль еще не заявил, примет ли он приглашение.

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По данным Государственного департамента США, встреча на этой неделе в Атланте призвана "продвигать основную миссию G20 — содействие глобальной стабильности и процветанию".

Войны в Украине и Иране станут двумя основными темами обсуждения. Европейские министры, выступавшие за сохранение жесткой позиции в отношении россии, также, вероятно, будут сопротивляться усилиям Трампа заманить путина за стол переговоров и убедить Европу покупать больше российских нефтепродуктов, указывает издание.

Они особенно недовольны заявлением Трампа в начале этого месяца о том, что он отменит некоторые таможенные тарифы и санкции против россии в рамках сделки с путиным, которая позволит россии экспортировать дизельное топливо на зарубежные рынки.

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Подобная напряженность вспыхнула из-за так называемого семейного фото на встрече министров финансов G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина, в сентябре.

Министр финансов Скотт Бессент пригласил министра финансов россии антона силуанова на встречу без консультаций с другими членами G20, и многие союзники США, включая Германию, заявили, что не согласятся фотографироваться с силуановым. В итоге его не включили в фото.

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Юлия Шрамко

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