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Возвращение Путина на саммит G20 «нормализует» военные преступления РФ в Украине — Каллас

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Кая Каллас заявила, что участие Путина в саммите G20 может нормализовать военные преступления РФ в Украине. Диктатор ещё не подтвердил свой приезд.

Возвращение Путина на саммит G20 «нормализует» военные преступления РФ в Украине — Каллас

Возможное участие российского диктатора владимира путина в декабрьском саммите стран Группы двадцати (G20) во Флориде может привести к риску «нормализации» военных преступлений РФ в Украине. Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По ее словам, возвращение рф на подобные международные форумы означает фактическую «нормализацию» преступлений, которые страна-агрессор ежедневно совершает в Украине, нарушая принципы Устава ООН.

Вопрос в том, исчезнет ли угроза, если о ней не говорить? Я думаю, что она не исчезнет

- сказала Каллас.

Издание добавляет, что в настоящее время путин еще не подтвердил свое личное участие в декабрьской встрече. Впервые с начала полномасштабного вторжения рф в Украину он может лично появиться на саммите. В последний раз он посещал саммит в 2019 году.

Заявление Каллас прозвучало на фоне недовольства европейских стран присутствием министра иностранных дел рф сергея лаврова на встрече министров стран G20 в Атланте.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, если это даст «что-то позитивное». В то же время окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Совместную фотографию G20 в США отменили после отказа фотографироваться с лавровым30.10.26, 17:14 • 6856 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Марко Рубио
Кайя Каллас
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