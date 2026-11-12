Зеленский обсудил с Мелони ПВО, а с Макроном — будущую встречу в «Коалиции желающих»
Киев • УНН
Зеленский обсудил с Мелони оборонные потребности и усиление ПВО, а с Макроном — заседание «Коалиции желающих» в Берлине.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони оборонные потребности Украины, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном будущее заседание Коалиции желающих в Берлине. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.
Как всегда, хорошая встреча с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Рассказал о переговорном треке, в частности о встречах в Абу-Даби и следующих дипломатических шагах. Важно, чтобы Европа полноценно была вовлечена в процесс, когда речь идет о завершении войны, гарантиях безопасности и будущем всего нашего континента
Он также отметил, что обсудил с Мелони оборонные потребности Украины на фоне постоянных российских ударов по городам и энергетической инфраструктуре.
Прежде всего это усиление нашей ПВО и ракеты для систем, которые критически необходимы для защиты людей этой зимой. Благодарю Джорджу и всю Италию за постоянную помощь и поддержку Украины
Также Президент встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Обсудили результаты многосторонней встречи в Дублине и скоординировали позиции перед заседанием Коалиции желающих в Берлине. Сейчас все наши партнеры внимательно следят за ситуацией в дипломатии. И для нас важно, чтобы Европа была не просто проинформирована, а максимально вовлечена в переговоры
Президент рассказал, что обсудили и ситуацию на фронте, последствия российских ударов.
Очень сложно во многих наших городах и общинах в Винницкой, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях, в Запорожской области. Только с начала этого месяца Россия целенаправленно нанесла более 310 ударов по объектам энергетики в Украине. Почти 700 тысяч семей сейчас остаются без электроснабжения. Конечно, мы делаем все возможное для восстановления. Но нам очень нужна поддержка партнеров
Напомним
Ранее СМИ сообщали, что Италия может сократить поставки ракет Aster Украине из-за истощения запасов. Следующий пакет будет содержать компоненты, генераторы и помощь для ремонта энергообъектов.