Зеленский обсудил с Мелони ПВО, а с Макроном — будущую встречу в «Коалиции желающих»

Фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони оборонные потребности Украины, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном будущее заседание Коалиции желающих в Берлине. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Как всегда, хорошая встреча с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Рассказал о переговорном треке, в частности о встречах в Абу-Даби и следующих дипломатических шагах. Важно, чтобы Европа полноценно была вовлечена в процесс, когда речь идет о завершении войны, гарантиях безопасности и будущем всего нашего континента - написал Зеленский.

Он также отметил, что обсудил с Мелони оборонные потребности Украины на фоне постоянных российских ударов по городам и энергетической инфраструктуре.

Прежде всего это усиление нашей ПВО и ракеты для систем, которые критически необходимы для защиты людей этой зимой. Благодарю Джорджу и всю Италию за постоянную помощь и поддержку Украины - добавил Зеленский.

Также Президент встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Обсудили результаты многосторонней встречи в Дублине и скоординировали позиции перед заседанием Коалиции желающих в Берлине. Сейчас все наши партнеры внимательно следят за ситуацией в дипломатии. И для нас важно, чтобы Европа была не просто проинформирована, а максимально вовлечена в переговоры - отметил Глава государства.

Президент рассказал, что обсудили и ситуацию на фронте, последствия российских ударов.

Очень сложно во многих наших городах и общинах в Винницкой, Ровенской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях, в Запорожской области. Только с начала этого месяца Россия целенаправленно нанесла более 310 ударов по объектам энергетики в Украине. Почти 700 тысяч семей сейчас остаются без электроснабжения. Конечно, мы делаем все возможное для восстановления. Но нам очень нужна поддержка партнеров - подчеркнул украинский лидер.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Италия может сократить поставки ракет Aster Украине из-за истощения запасов. Следующий пакет будет содержать компоненты, генераторы и помощь для ремонта энергообъектов.