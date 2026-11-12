Поддержки Украины со стороны США "больше нет", поэтому Европа должна взять на себя ведущую роль - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не оказывают поддержку Украине, поэтому Европа должна самостоятельно определять будущее собственной безопасности и продолжать помогать Киеву. Об этом сообщает Irish Examiner, пишет УНН.

Сегодня важно то, что мы делаем для Украины, и то, чтобы мы и впредь четко демонстрировали ей свою поддержку - сказал он.

По его словам, европейские страны должны самостоятельно определить собственные принципы и архитектуру безопасности. Он добавил, что "без европейцев не будет поддержки Украины".

Макрон также упомянул Коалицию желающих, отметив, что лидеры, собравшиеся в Ирландии, обеспечивают "вероятно, 80% или 90%" ее вклада и всю поддержку Украины.

Поддержки со стороны США больше нет. Поэтому определенные посреднические усилия предпринимаются, и это хорошо, но в конечном счете именно мы, европейцы, будем определять и принимать решения относительно нашей будущей безопасности. Я в этом не сомневаюсь - подчеркнул он.

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