Поддержки Украины со стороны США "больше нет", поэтому Европа должна взять на себя ведущую роль - Макрон

$45.320.1850.480.60
ukenru
15:07 • 5666 просмотра
Дженсен Хуанг, лицо бума ИИ, после скандала ушёл с поста CEO Nvidia
14:49 • 9778 просмотра
"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке
14:16 • 16896 просмотра
В Краматорске прекратит работу последнее отделение ПриватБанка, а также все отделения и банкоматы Ощадбанка
13:28 • 32158 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины
11:45 • 31750 просмотра
Фон дер Ляйен анонсировала 22-й пакет санкций против рф и предложение по покрытию дефицита для УкраиныPhoto
11:33 • 28533 просмотра
Бронирование во время мобилизации: правительство готовит изменения для критически важных предприятий до 2027 года
11:18 • 24280 просмотра
"Расстояние больше не спасает": Генштаб подтвердил поражение всех 5 крупнейших НПЗ россии
12 ноября, 09:11 • 28753 просмотра
Украина вновь фиксирует ограничения скорости Starshield - Зеленский
12 ноября, 09:01 • 24439 просмотра
В Киеве выросло число пострадавших после удара рф по многоэтажкеPhoto
12 ноября, 08:15 • 11232 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержаны 13 подозреваемыхVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Делегация Хегсета попала в скандал возле Могилы неизвестного солдатаVideo12 ноября, 06:49 • 24701 просмотра
Удар рф по многоэтажке в Киеве: погибла женщина, 5 пострадавшихPhoto12 ноября, 07:52 • 36204 просмотра
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика12 ноября, 08:28 • 28882 просмотра
Уиткофф и Кушнер начали переговоры с путиным в кремле - первые детали12:18 • 24511 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 25670 просмотра
публикации
От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине15:01 • 4500 просмотра
Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе: какие решения приняты и что они означают для Украины13:28 • 32162 просмотра
Генераторы возле жилых домов: где их можно устанавливать и какие штрафы грозят за нарушения
Эксклюзив
12 ноября, 07:35 • 51022 просмотра
Возвращение с войны к работе: с какими вызовами сталкиваются ветераны и как им помочь
Эксклюзив
12 ноября, 06:45 • 54476 просмотра
Как быть заметным на тёмных улицах — в полиции дали советы пешеходам и водителям11 ноября, 16:47 • 65652 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Стив Уиткофф
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Республика Ирландия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных Video15:30 • 758 просмотра
У берегов Флориды затопили легендарный лайнер, чтобы создать крупнейший в мире искусственный риф13:01 • 25932 просмотра
"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона ДвалишвилиVideo11 ноября, 19:08 • 38828 просмотра
В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром11 ноября, 13:01 • 48670 просмотра
Отца Меган Маркл вновь взяли под арест после снятия браслета11 ноября, 06:59 • 60030 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
The New York Times
Шахед-136
Фильм

Поддержки Украины со стороны США "больше нет", поэтому Европа должна взять на себя ведущую роль - Макрон

Киев • УНН

 • 1706 просмотра

Эммануэль Макрон заявил, что США больше не поддерживают Украину. Он призвал Европу самостоятельно определять архитектуру безопасности и помогать Киеву.

Поддержки Украины со стороны США "больше нет", поэтому Европа должна взять на себя ведущую роль - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не оказывают поддержку Украине, поэтому Европа должна самостоятельно определять будущее собственной безопасности и продолжать помогать Киеву. Об этом сообщает Irish Examiner, пишет УНН.

Сегодня важно то, что мы делаем для Украины, и то, чтобы мы и впредь четко демонстрировали ей свою поддержку

- сказал он.

По его словам, европейские страны должны самостоятельно определить собственные принципы и архитектуру безопасности. Он добавил, что "без европейцев не будет поддержки Украины".

Макрон также упомянул Коалицию желающих, отметив, что лидеры, собравшиеся в Ирландии, обеспечивают "вероятно, 80% или 90%" ее вклада и всю поддержку Украины.

Поддержки со стороны США больше нет. Поэтому определенные посреднические усилия предпринимаются, и это хорошо, но в конечном счете именно мы, европейцы, будем определять и принимать решения относительно нашей будущей безопасности. Я в этом не сомневаюсь

- подчеркнул он.

Франция провела испытание новой ядерной ракеты M51.3 - за этим наблюдал Макрон06.10.26, 13:18 • 4986 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Республика Ирландия
Эмманюэль Макрон
Франция
Европа
Соединённые Штаты
Украина