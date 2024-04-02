Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи Газе вместе с WCK - Reuters

Израиль открывает ситуационный центр для координации распределения помощи пострадавшим в Газе после смертоносного удара по конвою гуманитарной миссии WCK. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным издания такое заявление сделал Министр обороны Йоав Галлант. В частности, он объявил, что Израиль откроет совместный ситуационный центр с международными группами, чтобы обеспечить координацию распределения помощи в Газе с военными после авианалета, в результате которого погибли семь гуманитарных работников WCK.

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Контекст

Гуманитарные работники Всемирной центральной кухни (WCK) погибли, когда на их конвой напали вскоре после того, как они наблюдали за разгрузкой 100 тонн продовольствия, доставленного в Газу морем.

В прошлом месяце WCK начала доставлять продовольственную помощь голодающим на севере Газы через морской коридор с Кипра в сотрудничестве с испанской благотворительной организацией Open Arms. Это решение было принято после отказа Израиля разрешить заниматься этим вопросом организации ООН, чьи сотрудники сотрудничали с террористами ХАМАС.

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26 марта в Газе развернули свою деятельность 67 кухонь WCK, которые кормили 350 000 человек в день. Сейчас операции приостановлены после израильского авиаудара по конвою WCK.

Справочно

WCK - один из ведущих поставщиков экстренной помощи в местах стихийных бедствий или человеческих конфликтов.

Эта благотворительная организация также работала и в Украине. Буквально через пять дней после вторжения России в феврале 2022 года ее волонтеры прибыли в Украину и открыли рестораны в пяти городах.