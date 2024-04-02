Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи Газе вместе с WCK - Reuters

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  106385 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  102613 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119625 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117856 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

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Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118595 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  189172 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  461703 просмотра
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27 марта 2024, 10:45  •  433192 просмотра

Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи Газе вместе с WCK - Reuters

Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи в Газе со Всемирной центральной кухней после смертоносного удара, в результате которого погибли семь гуманитарных работников.

Война •   •  13966 просмотра
Израиль откроет ситуационный центр для координации распределения помощи Газе вместе с WCK - Reuters

Блинкен надеется, что саммит НАТО сосредоточится на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО будет посвящен разработке "дорожной карты" по вступлению Украины в Альянс.

политика •   •  13359 просмотра
Блинкен надеется, что саммит НАТО сосредоточится на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс

Зеленский провел совещание по онлайн-казино, готовятся соответствующие шаги

Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил регулирование онлайн-казино и подготовку шагов для усиления контроля над индустрией.

Экономика •   •  15795 просмотра
Зеленский провел совещание по онлайн-казино, готовятся соответствующие шаги

Китайское производство растет самыми быстрыми темпами с февраля 2023 года

Производственная активность в Китае росла самыми быстрыми темпами за последние 13 месяцев благодаря увеличению новых заказов от отечественных и иностранных клиентов, что способствовало повышению деловой уверенности до 11-месячного максимума.

Экономика •   •  13876 просмотра
Китайское производство растет самыми быстрыми темпами с февраля 2023 года

Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 18

В Днепре количество пострадавших от российского ракетного удара возросло до 18, среди 12 госпитализированных - 5 детей, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  16858 просмотра
Ракетный удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 18

Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник

20-летнего закарпатца, который заплатил $ 2500 за незаконное пересечение границы, спас от утопления в реке Тиса курсант-пограничник во время прохождения практики, а еще один человек исчез под водой и его до сих пор ищут.

Здоровье •   •  14268 просмотра
Еще один уклонист едва не утонул в Тисе: мужчину спас курсант-пограничник

Украина переживает критический момент и нуждается в срочной поддержке – Блинкен

По словам госсекретаря США Блинкена, Украина переживает критический момент в войне и срочно нуждается в дополнительной поддержке Запада, особенно в боеприпасах и средствах противовоздушной обороны.

Война •   •  18358 просмотра
Украина переживает критический момент и нуждается в срочной поддержке – Блинкен

Генштаб: ВСУ отбили более 60 российских атак, больше всего штурмов на Новопавловском и Авдеевском направлениях

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки противника на многих участках фронта, в частности 18 попыток прорыва обороны вблизи Новомихайловки и Урожайного в Донецкой области, нанеся значительные потери российским войскам авиаударами и артиллерийским огнем.

Война •   •  17793 просмотра
Генштаб: ВСУ отбили более 60 российских атак, больше всего штурмов на Новопавловском и Авдеевском направлениях

Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить передачу рф оружия и техники - Блинкен

Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить поставку оружия и оборудования в Россию из Ирана, Северной Кореи и Китая для противодействия российской агрессии против Украины.

Война •   •  17912 просмотра
Франция и США работают над тем, чтобы предотвратить передачу рф оружия и техники - Блинкен

Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы

Российские террористы нанесли ракетный удар по Днепру, повредив колледж и детский сад, но Президент Украины Зеленский пообещал, что россия будет получать все более дальнобойные ответы за такие атаки.

Война •   •  16671 просмотра
Зеленский об атаке на Днепр: российские террористы получают ответы, каждый раз более дальнобойные ответы