Al Jazeera: во время обстрела в Газе погибли четверо иностранцев

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дейр-аль-Балаху в центральной части сектора Газа погибли четверо иностранцев, среди которых граждане Великобритании, Ирландии, Польши, Австралии. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, речь идет о сотрудниках некоммерческой неправительственной организации "Всемирная центральная кухня".

По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-аль-Балях в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они передвигались в автомобиле.

Кроме иностранных граждан, погиб их водитель - палестинец.

Израиль принял закон, позволяющий правительству временно закрыть Al Jazeera