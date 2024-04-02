Израиль принял закон, позволяющий правительству временно закрыть Al Jazeera

В понедельник вечером, 1 апреля, израильский парламент Кнессет одобрил так называемый закон об Аль-Джазире, который предоставляет правительству временные полномочия запрещать иностранным новостным сетям работать в Израиле, если службы безопасности считают, что они наносят ущерб национальной безопасности. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

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Отмечается, что во втором и третьем чтениях на пленуме Кнессета закон был принят 71 против 10.

Министр связи Шломо Кархи, который возглавлял усилия по принятию закона, пообещал сразу после окончательного голосования, что канал новостей Al Jazeera, который финансируется Катаром, будет закрыт "в ближайшие дни", заявив, что "свободы слова не будет" для рупоров ХАМАС в Израиле".

Новый закон дает премьер-министру и министру связи полномочия отдавать распоряжения о временном закрытии иностранных изданий, работающих в Израиле, и конфисковать их оборудование, если считается, что они "наносят реальный ущерб государственной безопасности".

Согласно положениям закона, любой приказ о закрытии иностранного новостного канала должен быть подан в течение 24 часов для судебного разбирательства председателем окружного суда, который затем в течение трех дней должен решить, желают ли они изменить или сократить период Заказать.

Сам закон был принят как временный и теряет силу 31 июля или раньше, если правительство отменит объявление чрезвычайной ситуации.

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