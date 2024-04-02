Израиль принял закон, позволяющий правительству временно закрыть Al Jazeera

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  102099 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  102938 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  106777 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  142750 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  105356 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  227937 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192372 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191452 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  422808 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140327 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  749658 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  693619 просмотра

Израиль принял закон, позволяющий правительству временно закрыть Al Jazeera

Израиль принял закон, разрешающий временное закрытие иностранных новостных каналов, которые считаются вредными для национальной безопасности, и "Аль-Джазира", вероятно, станет первой мишенью.

политика •   •  3281 просмотра
Израиль принял закон, позволяющий правительству временно закрыть Al Jazeera

В Польше во время шторма погибли трое взрослых и двое детей

Трое взрослых и двое детей погибли на юге Польши, попав под падение деревьев во время сильного урагана с сильным ветром.

Общество •   •  3362 просмотра
В Польше во время шторма погибли трое взрослых и двое детей

Полиция открыла дело против владельца "Эльдорадо" после журналистского расследования

Полиция открыла уголовное производство против владельца торгового центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктора Полищука за то, что он якобы незаконно пересек государственную границу Украины как волонтер во время военного положения по поддельным документам.

Война •   •  6123 просмотра
Полиция открыла дело против владельца "Эльдорадо" после журналистского расследования

В Стамбуле задержали граждан Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта

Гражданин Таджикистана, член ИГИЛ под кодовым именем Абу Исмаил и его сообщник из Кыргызстана были задержаны в Стамбуле во время подготовки теракта, а в их квартире полиция нашла оружие и маскировку.

Криминал и ЧП •   •  5260 просмотра
В Стамбуле задержали граждан Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта

В Сирии нанесли авиаудар по консульству Ирана - Дамаск обвиняет Израиль

Иранское консульство в Дамаске подверглось авиаудару, в результате которого погибли два иранских генерала и несколько дипломатов; Сирия и Иран обвинили Израиль в этой атаке.

Новости Мира •   •  6667 просмотра
В Сирии нанесли авиаудар по консульству Ирана - Дамаск обвиняет Израиль

В Австрии на будущей неделе созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа рф

Австрия созывает совет по национальной безопасности в связи с задержанием бывшего офицера разведки, подозреваемого в шпионаже в пользу ФСБ россии.

Новости Мира •   •  6482 просмотра
В Австрии на будущей неделе созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа рф

Бойцы "Омеги" уничтожили российскую технику с ПТРК "Стугна" и Javelin

Бойцы спецподразделения "Омега" точно уничтожили вражескую технику противотанковыми ракетами "Стугна" и Javelin на востоке Украины.

Война •   •  12480 просмотра
Бойцы "Омеги" уничтожили российскую технику с ПТРК "Стугна" и Javelin

Атаки беспилотников на российские НПЗ обусловили сокращение экспорта дизтоплива из россии - Ермак

Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в россии являются основной причиной значительного сокращения экспорта российского дизельного топлива, считает Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины.

Война •   •  13324 просмотра
Атаки беспилотников на российские НПЗ обусловили сокращение экспорта дизтоплива из россии - Ермак

В Кривом Роге вражеская ракета повредила линию электропередачи - Силы обороны юга

Российская ракета повредила линию электропередач и вызвала пожар в Кривом Роге, в результате чего пострадал один гражданский человек.

Общество •   •  12788 просмотра
В Кривом Роге вражеская ракета повредила линию электропередачи - Силы обороны юга

Российские оккупанты нанесли 113 ударов по Сумской области за сутки

За сутки российские оккупанты 113 раз открывали огонь в Сумской области, обстреляв несколько населенных пунктов и ранив одного человека.

Общество •   •  12865 просмотра
Российские оккупанты нанесли 113 ударов по Сумской области за сутки