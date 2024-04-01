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В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест
Десятки тысяч израильтян провели акции протеста в Израиле.
россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов
Ночью и утром россияне обстреляли две громады в Сумской области, вызвав 17 взрывов от артиллерийского и минометного огня.
Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины
За минувшие сутки российские войска ранили еще четырех мирных жителей Донецкой области: трех в Новоселидовке и одного в Красногоровке.
Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА
Ночью Харьков подвергся вражеской атаке КАБами, Чугуев - беспилотниками "Шахед", повреждены транспортные средства, здания и инфраструктура в нескольких населенных пунктах, но о жертвах не сообщалось.
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар
В Николаевской области российский беспилотник вызвал пожар травы в Коблевской громаде, а российская артиллерия дважды обстреляла акваторию Очаковской громады, без жертв.
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА
В Херсонской области российские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по многочисленным населенным пунктам, повредив жилые дома, инфраструктуру и сельскохозяйственный объект, в результате чего 1 гражданское лицо погибло и 2 получили ранения.
Никополь утром россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью обстреляли район из артиллерии - ОВА
Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, но сообщений о жертвах не поступало.
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня
Сегодня в Украине без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, температура воздуха ночью 5-14° тепла, днем 14-24° тепла.
российский обстрел повредил пожарную часть на Харьковщине
Здание пожарно-спасательной части в Харьковской области повреждено от российских обстрелов: треть здания пожарной части разрушена.
За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 710 человек.