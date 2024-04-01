В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  208087 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  180991 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  182972 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  374776 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139476 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136019 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154487 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143401 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145515 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153535 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  374776 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  351973 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  707015 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  652506 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  661086 просмотра

В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест

Десятки тысяч израильтян провели акции протеста в Израиле.

Война •   •  15980 просмотра
В Израиле прошел крупнейший с начала войны в Газе антиправительственный протест

россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли две громады в Сумской области, вызвав 17 взрывов от артиллерийского и минометного огня.

Общество •   •  18092 просмотра
россияне ночью и утром обстреляли две громады Сумщины: было 17 взрывов

Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины

За минувшие сутки российские войска ранили еще четырех мирных жителей Донецкой области: трех в Новоселидовке и одного в Красногоровке.

Общество •   •  17399 просмотра
Враг за сутки ранил еще четырех жителей Донетчины

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Ночью Харьков подвергся вражеской атаке КАБами, Чугуев - беспилотниками "Шахед", повреждены транспортные средства, здания и инфраструктура в нескольких населенных пунктах, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  29314 просмотра
Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

В Николаевской области российский беспилотник вызвал пожар травы в Коблевской громаде, а российская артиллерия дважды обстреляла акваторию Очаковской громады, без жертв.

Общество •   •  26840 просмотра
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по многочисленным населенным пунктам, повредив жилые дома, инфраструктуру и сельскохозяйственный объект, в результате чего 1 гражданское лицо погибло и 2 получили ранения.

Война •   •  25308 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

Никополь утром россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью обстреляли район из артиллерии - ОВА

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с использованием тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, но сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  24117 просмотра
Никополь утром россияне атаковали дронами-камикадзе, ночью обстреляли район из артиллерии - ОВА

Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня в Украине без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, температура воздуха ночью 5-14° тепла, днем 14-24° тепла.

Общество •   •  24562 просмотра
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

российский обстрел повредил пожарную часть на Харьковщине

Здание пожарно-спасательной части в Харьковской области повреждено от российских обстрелов: треть здания пожарной части разрушена.

Война •   •  21452 просмотра
российский обстрел повредил пожарную часть на Харьковщине

За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 710 человек.

Война •   •  22357 просмотра
За сутки рф потеряла 710 человек личного состава, 20 танков, 17 бронемашин