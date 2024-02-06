Правительство перечислило в бюджеты громад почти 4,5 миллиарда гривен на восстановление социальной и критической инфраструктуры - Шмыгаль
Киев • УНН
Правительство перечислило почти 4,5 миллиарда гривен местным бюджетам одиннадцати областей на программы восстановления социальной и критически важной инфраструктуры, поврежденной войной.
Почти 4,5 миллиарда гривен чиновники перечислили в местные бюджеты на восстановительные программы. О том кому предоставили средства, и как их реализовали рассказал во время заседания Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Так же как мы поддерживаем наших людей, мы продолжаем поддерживать общины. Особенно это касается вопроса восстановления. Направляем почти 4,5 млрд грн субвенции на восстановительные программы местным бюджетам одиннадцати областей. Это средства на восстановление социальной и критической инфраструктуры.
В прошлом году нам удалось восстановить 37,4 тыс. объектов. В этом году также ожидаем эффективного использования громадами государственной помощи. Самое важное - чтобы люди видели ощутимый результат работы местной власти.
Детали
Премьер отметил, что в прошлом году по этой программе удалось восстановить 37,4 тыс. объектов. Среди них 685 учебных заведений, 390 медицинских и социальных учреждений, почти 2,9 тыс. объектов водо-, газо-, теплоснабжения, 22,9 тыс. частных и многоэтажных жилых домов.
В этом году также ожидаем эффективного использования громадами государственной помощи. Самое важное - чтобы люди видели ощутимый результат работы местной власти.
Дополнительно
Шмыгаль отметил, что усиление экономики и финансов дальше трансформируется в усиление обороноспособности государства. Поэтому важно максимально эффективно использовать не только средства государственного бюджета, но и ресурсы украинских регионов и общин. Опираясь на это, Премьер объявил чиновникам поручение от Президента - разработать механизм закупки систем РЭБ за счет областных и местных бюджетов для защиты критической инфраструктуры.
Прошу Вице-премьер-министра по инновациям, Вице-премьер-министра по восстановлению, Министра обороны разработать такой механизм закупок, проработать вопрос взятия на баланс закупленного оборудования и включения его в общую систему, которая будет защищать нашу критическую инфраструктуру.
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Правительство перечислило в бюджеты громад почти 4,5 миллиарда гривен на восстановление социальной и критической инфраструктуры - Шмыгаль
Правительство перечислило почти 4,5 миллиарда гривен местным бюджетам одиннадцати областей на программы восстановления социальной и критически важной инфраструктуры, поврежденной войной.
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