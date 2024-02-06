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Уряд перерахував у бюджети громад майже 4,5 мільярди гривень на відбудову соціальної та критичної інфраструктури – Шмигаль

Уряд перерахував у бюджети громад майже 4,5 мільярди гривень на відбудову соціальної та критичної інфраструктури – Шмигаль

Київ • УНН

 • 108029 перегляди

Уряд перерахував майже 4,5 мільярда гривень місцевим бюджетам одинадцяти областей на програми відновлення соціальної та критично важливої інфраструктури, пошкодженої війною.

Майже 4,5 мільярда гривень урядовці перерахували у місцеві бюджети на відновлювальні програми. Про те кому надали кошти, та як їх реалізували розповів під час засідання Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

 Так само як ми підтримуємо наших людей, ми продовжуємо підтримувати громади. Особливо це стосується питання відновлення. Спрямовуємо майже 4,5 млрд грн субвенції на відновлювальні програми місцевим бюджетам одинадцяти областей. Це кошти на відбудову соціальної та критичної інфраструктури.

– зазначив Шмигаль. 

Минулого року нам вдалося відновити 37,4 тис. об’єктів. Цьогоріч також очікуємо на ефективне використання громадами державної допомоги. Найважливіше – щоб люди бачили відчутний результат роботи місцевої влади.

Деталі

Прем’єр відзначив, що минулоріч за цією програмою вдалося відновити 37,4 тис. об’єктів. Серед них 685 закладів освіти, 390 медичних і соціальних закладів, майже 2,9 тис. об’єктів водо-, газо-, теплопостачання, 22,9 тис. приватних та багатоповерхових житлових будинків.

Цьогоріч також очікуємо на ефективне використання громадами державної допомоги. Найважливіше – щоб люди бачили відчутний результат роботи місцевої влади. 

– висловив сподівання Шмигаль.

Додатково

Шмигаль зазначив що посилення економіки та фінансів далі трансформується в посилення обороноздатності держави. Тож важливо максимально ефективно використовувати не тільки кошти державного бюджету, але і ресурси українських регіонів та громад. Опираючись на це, Прем’єр оголосив урядовцям доручення від Президента – розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів для захисту критичної інфраструктури.

 Прошу Віцепрем'єр-міністр з інновацій, Віцепрем'єр-міністр з відновлення, Міністра оборони напрацювати такий механізм закупівель, опрацювати питання взяття на баланс закупленого обладнання та включення його в загальну систему, що оборонятиме нашу критичну інфраструктуру. 

– дав доручення Шмигаль.

Зеленський відвідав Кропивницький: обговорив підтримку переселенців та захист критичної інфраструктури у регіоні05.02.24, 17:46 • 29792 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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