В результате ударов по Ирану 40 учеников погибли, еще 48 ранены

28 февраля в Иране в результате обстрелов погибли 40 учеников и 48 получили ранения. Израиль и США совершили совместное нападение на Иран, атаковав столицу Тегеран и другие города.
Детали
В рамках атак были атакованы столица Тегеран, города Исфахан, Кереч, Кум, Тебриз, Бушер, Кирманшах и Илам. В то время как продолжались переговоры между Ираном и США, Израиль и США утром совершили совместное нападение на Иран.
Министерство обороны Израиля объявило, что Израиль начал "превентивный удар" по Ирану.
Контекст
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате совместной израильско-американской операции в Иране был нанесен удар по школе для девочек в городе Минаб. Погибло по меньшей мере 24 человека.