В результате ударов по Ирану 40 учеников погибли, еще 48 ранены

$43.210.00
51.020.00
ukenru
11:55 • 5312 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
08:36 • 13569 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 20930 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 27494 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 41218 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 41242 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 47418 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 45081 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43138 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 58545 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.6м/с
68%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сегодня над Землей взойдет редкий парад шести планет Солнечной системы28 февраля, 04:15 • 14441 просмотра
В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек28 февраля, 04:33 • 9996 просмотра
Немецкая партия АдГ, вероятно, раскрывает слабые места НАТО для российской разведки28 февраля, 04:49 • 8750 просмотра
Ким Чен Ын вручил партийной верхушке новейшие снайперские винтовки собственного производстваPhoto28 февраля, 05:06 • 15072 просмотра
Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты28 февраля, 05:21 • 10912 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 22747 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 27986 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 25765 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 30107 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 31570 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Ливан
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 6182 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 14441 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 15034 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 15535 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 27435 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

В результате ударов по Ирану 40 учеников погибли, еще 48 ранены

Киев • УНН

 • 38 просмотра

28 февраля в Иране в результате обстрелов погибли 40 учеников и 48 получили ранения. Израиль и США совершили совместное нападение на Иран, атаковав столицу Тегеран и другие города.

В результате ударов по Ирану 40 учеников погибли, еще 48 ранены

В результате обстрелов 28 февраля в Иране погибло 40 учеников, а 48 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое СМИ Yeni Izmir.

Детали

В рамках атак были атакованы столица Тегеран, города Исфахан, Кереч, Кум, Тебриз, Бушер, Кирманшах и Илам. В то время как продолжались переговоры между Ираном и США, Израиль и США утром совершили совместное нападение на Иран.

Министерство обороны Израиля объявило, что Израиль начал "превентивный удар" по Ирану.

Контекст

В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате совместной израильско-американской операции в Иране был нанесен удар по школе для девочек в городе Минаб. Погибло по меньшей мере 24 человека.

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Столкновения
Израиль
Министерство обороны (Израиль)
Тбилиси
Ливан
Дубай
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран