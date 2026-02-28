$43.210.00
Через удари по Ірану 40 учнів загинули, ще 48 поранено

Київ • УНН

 • 914 перегляди

28 лютого в Ірані внаслідок обстрілів загинуло 40 учнів та 48 отримали поранення. Ізраїль та США здійснили спільний напад на Іран, атакувавши столицю Тегеран та інші міста.

Через удари по Ірану 40 учнів загинули, ще 48 поранено

Внаслідок обстрілів 28 лютого в Ірані загинуло 40 учнів, а 48 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке ЗМІ Yeni Izmir.

Деталі

В рамках атак були атаковані столиця Тегеран, міста Ісфахан, Кереч, Кум, Тебріз, Бушер, Кірманшах та Ілам. В той час, як тривали переговори між Іраном та США, Ізраїль і США вранці здійснили спільний напад на Іран.

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило, що Ізраїль розпочав "превентивний удар" по Ірану.

Контекст

У суботу, 28 лютого в центрі столиці Ірану пролунало, щонайменше, три вибухи. Згодом стало відомо, що це відбулось внаслідок атаки Ізраїлю.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок спільної ізраїльсько-американської операції в Ірані було завдано удару по школі для дівчат у місті Мінаб. Загинуло щонайменше 24 особи.

Євген Устименко

