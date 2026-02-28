Під удар союзників в Ірані потрапила школа для дівчат, є загиблі
Київ • УНН
Внаслідок спільної ізраїльсько-американської операції в Ірані було завдано удару по школі для дівчат у місті Мінаб. Загинуло щонайменше 24 особи.
Іранське інформаційне агентство Tasnim повідомляє, що в результаті удару по школі для дівчат у місті Мінаб, на півдні країни, загинуло щонайменше 24 особи.
Інших деталей не повідомляється.
Доповнення
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.
Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.