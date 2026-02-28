Під удар союзників в Ірані потрапила школа для дівчат, є загиблі

$43.210.00
51.020.00
ukenru
08:36 • 10403 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
07:12 • 17481 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 24457 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 38606 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 39814 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 46424 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 44255 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 42764 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 57880 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 47861 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.9м/с
66%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи28 лютого, 04:15 • 12305 перегляди
У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб28 лютого, 04:33 • 6974 перегляди
Німецька партія AfD ймовірно викриває слабкі місця НАТО для російської розвідки28 лютого, 04:49 • 5774 перегляди
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництваPhoto28 лютого, 05:06 • 13298 перегляди
Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти28 лютого, 05:21 • 8456 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 20721 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 25986 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 24399 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 28794 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 30305 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Ліван
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto09:42 • 4864 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 13680 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 14283 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 14819 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 30145 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
M113

Під удар союзників в Ірані потрапила школа для дівчат, є загиблі

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Внаслідок спільної ізраїльсько-американської операції в Ірані було завдано удару по школі для дівчат у місті Мінаб. Загинуло щонайменше 24 особи.

Під удар союзників в Ірані потрапила школа для дівчат, є загиблі

Повідомляється, що під час проведення спільної ізраїльско-американської операції в Ірані удар було завдано по школі для дівчат, пише УНН

Іранське інформаційне агентство Tasnim повідомляє, що в результаті удару по школі для дівчат у місті Мінаб, на півдні країни, загинуло щонайменше 24 особи. 

Інших деталей не повідомляється. 

Доповнення

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвіт
Воєнний стан
Сутички
Тбілісі
Ліван
Дубай
Тегеран
Іран