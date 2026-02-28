Под удар союзников в Иране попала школа для девочек, есть погибшие
Киев • УНН
В результате совместной израильско-американской операции в Иране был нанесен удар по школе для девочек в городе Минаб. Погибли по меньшей мере 24 человека.
Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что в результате удара по школе для девочек в городе Минаб, на юге страны, погибли по меньшей мере 24 человека.
Других деталей не сообщается.
Дополнение
28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.