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Дела Майдана: в прошлом году было сообщено о подозрении 63 лицам

Дела Майдана: в прошлом году было сообщено о подозрении 63 лицам

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 15:41  •  10069 просмотра

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В 2023 году Генеральная прокуратура сообщила о подозрении 63 лицам и направила в суд 26 обвинительных актов в отношении 51 человека по делам Майдана.

По делам Майдана в 2023 году было сообщено о подозрении 63 лицам, в суд направлено 26 обвинительных актов в отношении 51 человека. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

Сейчас прокуроры Офиса Генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 57 уголовных производствах в отношении 76 человек. Эти уголовные производства охватывают более 3600 эпизодов уголовных правонарушений.

 - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в 2023 году по делам Майдана судами принято 13 обвинительных приговоров (один из них в дальнейшем был отменен), которыми осуждены 18 человек - больше, чем за 4 предыдущих года вместе.

В течение 2023 года сообщено о подозрении 63 лицам, в том числе:

- 6 высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов, среди которых бывшие: Председатель СБУ, его первый заместитель, заместитель начальника Главного управления-начальник милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве, начальники УМВД Украины в Сумской и Черкасской областях;

- 30 правоохранителей (из них 6 следователей);

- 3 судьи;

- 20 сотрудников фсб рф (в том числе 5 генералов);

- 4 гражданских лица.

В 2023 году в суд направлено 26 обвинительных актов в отношении 51 человека, из них:

- 12 высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов, среди которых бывшие Президент Украины, Министр внутренних дел Украины и его заместители, Министр обороны Украины, Председатель Службы безопасности Украины и его заместитель;

- 31 правоохранитель, в том числе 5 следователей;

- 2 судьи и 1 должностное лицо суда;

- 5 гражданских лиц.

Уже в 2024 году в суд направлено 3 обвинительных акта в отношении 11 человек, в том числе 10 правоохранителей и 1 судьи 

 - отмечается в сообщении.

Дела Майдана: в Офисе Генпрокурора рассказали о результатах работы19 февраля 2024, 14:14 • 13311 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Дела Майдана: в прошлом году было сообщено о подозрении 63 лицам

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