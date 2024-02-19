Дела Майдана: в Офисе Генпрокурора рассказали о результатах работы

В Офисе Генпрокурора рассказали о результатах работы по делам Майдана и заявили, что в ходе досудебного расследования установлено непосредственное влияние спецслужб рф на действующих в то время представителей украинской власти, в частности правоохранительных органов и спецслужб, для проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной вражды. Об этом сообщил руководитель Департамента по делам Майдана ОГП Алексей Донской, передает УНН со ссылкой на ОГП.

Донской отметил прогресс, достигнутый в вынесении приговоров в течение прошлого года по сравнению с предыдущими периодами.

После почти 8 лет судебного разбирательства мы получили долгожданный приговор в отношении непосредственных исполнителей массовых расстрелов безоружных протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Один из них впервые в делах Майдана приговорен к пожизненному лишению свободы - отметил начальник Департамента.

Не менее важными, по его словам, являются результаты и по установлению и привлечению к уголовной ответственности других причастных к этим преступлениям лиц, в частности тех, действия которых расследовались в разрезе исследования так называемого "следа" российской федерации в организации преступлений во время событий Майдана.

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Донской сообщил, что в ходе досудебного расследования установлено непосредственное влияние спецслужб рф на действующих в то время представителей украинской власти, в частности правоохранительных органов и спецслужб, с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины и разжигания национальной вражды и ненависти.

Он напомнил, что уже сообщено о подозрении 20 сотрудникам фсб рф, а также экс-сотрудникам СБУ, которые совместно взаимодействовали в информационной деятельности.

20 сотрудников фсб, среди которых пятеро генералов, несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, которые становились основанием для совершения тех или иных преступных действий - объяснил Донской.

"Если говорить об организаторах расстрелов по событиям 18-20 февраля, то непосредственно доказательства относительно влияния руководства рф на эти преступления вы можете услышать во время судебного разбирательства. Они касаются как коммуникации на уровне руководителей государств, так и силовиков. Здесь идет вопрос о влиянии на принятие решений, - добавил он.