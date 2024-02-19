"Дела Майдана" : ГБР уже объявило более 200 подозрений, более сотни дел передали в суд

За четыре года расследования "дел Майдана" было сообщено 239 подозрений, в суд направлено 117 обвинительных актов в отношении 211 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ГБР продолжают последовательное разоблачение и привлечение к ответственности всех виновных в расстреле Майдана.

Всего за 4 года расследования ГБР "дел Майдана" было сообщено 239 подозрений, в суд направлено 117 обвинительных актов в отношении 211 человек. Но работники ГБР продолжают работу пока все причастные к преступлениям во время Евромайдана - до последнего исполнителя - не понесут заслуженное наказание. Как известно, для противодействия 841 тысяче активистов с ноября 2013 по февраль 2014 годов было привлечено 60 тысяч правоохранителей - отметили в ГБР

Только с начала этого года по материалам ГБР в суд переданы обвинительные акты в отношении непосредственных убийц активистов Майдана, о подозрении сообщено знаковым фигурантам расследования.

В частности, Бюро завершило расследование уголовного производства в отношении 20 бывших милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве.

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Они применили огнестрельное оружие против участников мирных акций протеста 20 февраля 2014 года, что привело к гибели безоружных активистов. Обвинительные акты уже направлены в суд.

Кроме того, сообщено о подозрении бывшим командирам спецподразделения "Беркут", которые пытались уничтожить оружие из которого их подчиненные убили участников Революции Достоинства. Из этого оружия спецназовцами 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве было убито 48 и ранено 90 участников акций протеста.

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру Севастопольского "Беркута" и трем его подчиненным, которые с оружием в руках сбежали и пошли на службу к оккупанту. В частности, помогали агрессору захватить Крым. Предатели на протяжении 2013-2014 годов вместе со спецназовцами других подразделений "Беркута" участвовали в силовом противодействии мирным акциям протеста в Киеве - резюмировали в ГБР.

Также в ведомстве напомнили, что бывший высокопоставленный чиновник времен Януковича Сергей Ганжи, тоже получил подозрение. Сегодня мужчина возглавляет службу безопасности оккупантов в Запорожье.

Однако еще с 2014 года чиновник находится в международном розыске за государственную измену из-за участия в разгоне Майдана.

Дополнение

В ГБР также приводят другие весомые результаты расследования "дел Майдана", в частности:

сообщено о подозрении командиру и помощнику начальника штаба Львовского спецподразделения "Беркут", которые сейчас содержатся под стражей, за организацию убийств 3 и ранения 125 активистов 18 февраля 2014 года;

направлено в суд 9 обвинительных актов в отношении 16 гражданских лиц за убийство в ночь на 22 января 2014 года активиста Юрия Вербицкого и 2 обвинительных акта в отношении 7 гражданских лиц за убийство в ночь на 19 февраля 2014 года журналиста Вячеслава Веремия;

направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины за организацию разгона "Студенческого майдана" 30 ноября 2013 года;

разоблачены и привлечены к уголовной ответственности 20 сотрудников фсб рф, которые способствовали тогдашнему руководству СБУ в совершении государственной измены и разжигании вражды между активистами Евромайдана;

за незаконное задержание, привлечение к уголовной ответственности и взятие под стражу активистов Майдана в городах Киеве, Черкассы и Сумы направлено в суд 56 обвинительных актов в отношении 67 лиц (8 судей и руководителя аппарата суда, 7 прокуроров, 24 следователей милиции и 3 руководителей следственных подразделений милиции, 2 руководителей областных управлений милиции, 17 спецназовцев "Беркута", а также 5 гражданских лиц - их пособников).

На основании материалов ГБР решением суда передано в доход государства имущество бывшего президента Украины в сумме 31 млн грн, 85 тыс. долларов США, а также 537 историко-культурных ценностей стоимостью около 19 млн евро, 2 земельных участка, 8 зданий - резюмировали в ГБР.

На основании материалов ГБР решением суда передано в доход государства имущество бывшего президента Украины в сумме 31 млн грн, 85 тыс. долларов США, а также 537 историко-культурных ценностей стоимостью около 19 млн евро, 2 земельных участка, 8 зданий.

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Кроме того, ГБР инициировано применение санкций в отношении бывших руководителей государственных органов и взыскание в доход государства более 14 млн грн, 58 земельных участков, 20 домов и 26 квартир.

Отдельно правоохранители отмечают, что важным достижением расследования стало завершение и передача в суд крупнейшего "дела Майдана" в отношении тогдашнего руководства государства и руководителей правоохранительных органов, среди которых:

экс-президент Украины;

экс-глава СБУ и его первый заместитель;

экс-министр внутренних дел и его заместитель;

экс-министр обороны;

экс-командующий внутренними войсками;

экс-руководитель столичной милиции, его заместитель и руководитель полка "Беркут".

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Предварительно эти бывшие высокопоставленные чиновники обвиняются в организации убийств 67 граждан, причинении телесных повреждений 887 лицам с 18 по 20 февраля 2014 года.

Напомним

Еще девять сотрудников "черной роты Беркута" предстанут перед судом по делу о массовых расстрелах активистов на улице Институтской в Киеве в 2014 году во время Майдана