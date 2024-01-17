Справи Майдану: ще дев'ять "беркутівців" постануть перед судом за масові розстріли на Інститутській
Київ • УНН
Ще дев'ять співробітників "чорної роти Беркуту" постануть перед судом у справі про масові розстріли активістів на вулиці Інститутській у Києві в 2014 році під час Майдану
У справі Майдану за масові розстріли активістів на вулиці Інститутській у Києві судитимуть ще дев’ятьох співробітників "чорної роти Беркуту" - обвинувальний акт направлено до суду, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
"Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно дев’яти міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві", - повідомили в Офісі Генпрокурора у Telegram.
Як повідомляється, розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві обвинувачені виконали незаконний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.
"Вони застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. У результаті цього загинуло 48 та отримали вогнепальні поранення 90 мітингувальників", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
У подальшому знаряддя вчинення злочину, як зазначається, були викрадені, пошкоджені та приховані. Під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.
Обвинуваченим інкриміновано умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, вчинення терористичного акту, викрадення табельної вогнепальної зброї, незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, а також перевищення службових повноважень (п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 262, ст. 340, ч. 3 ст. 365 КК України).
"У зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни-агресора та набуттям ними громадянства рф, справа в суді буде розглядатися за спеціальною заочною процедурою (in absentia)", - вказали у відомстві.
Доповнення
За вчинення цих злочинів восени 2023 року до суду було скеровано обвинувальні акти стосовно ще 11 міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві.