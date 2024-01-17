Дела Майдана: еще девять "беркутовцев" предстанут перед судом за массовые расстрелы на Институтской

В деле Майдана за массовые расстрелы активистов на улице Институтской в Киеве будут судить еще девять сотрудников "черной роты Беркута" - обвинительный акт направлен в суд, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении девяти милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в городе Киеве", - сообщили в Офисе Генпрокурора в Telegram.

Как сообщается, расследованием установлено, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве обвиняемые выполнили незаконный приказ и совершили в соучастии с другими правоохранителями ряд тяжких и особо тяжких преступлений, организованных высшим руководством государства.

"Они применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами. В результате этого погибли 48 и получили огнестрельные ранения 90 митингующих", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В дальнейшем орудия совершения преступления, как отмечается, были похищены, повреждены и скрыты. В ходе расследования часть оружия нашли и идентифицировали.

Обвиняемым инкриминируются умышленные убийства и законченные покушения на умышленное убийство двух и более участников акций протеста, совершение террористического акта, похищение табельного огнестрельного оружия, незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, а также превышение служебных полномочий (п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 262, ст. 340, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

"В связи с сокрытием обвиняемых на территории страны-агрессора и приобретением ими гражданства рф, дело в суде будет рассматриваться по специальной заочной процедуре (in absentia)", - указали в ведомстве.

Дополнение

За совершение этих преступлений осенью 2023 года в суд были направлены обвинительные акты в отношении еще 11 милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в городе Киеве.