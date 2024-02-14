Дела Майдана: на Харьковщине задержали экс-беркутовца осужденного за избиение активистов

В Харьковской области задержали бывшего милиционера БМОП "Беркут" ГУМВД Украины, который пытал участников Революции Достоинства 20 января 2014 года. Об этом пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

В одном из поселков Харьковского района Харьковской области задержан и взят под стражу бывший милиционер БМОП "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области - резюмировали в ведомстве.

В ОГПУ пояснили, что задержанный - бывший работник Беркута. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы за пытки 20 января 2014 года протестующих на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени В. Лобановского (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Отмечается, что после принятия 21 декабря 2023 года судом обвинительного приговора он начал скрываться и был объявлен в розыск.

Напомним

Еще девять сотрудников "черной роты Беркута" предстанут перед судом по делу о массовых расстрелах активистов на улице Институтской в Киеве в 2014 году во время Майдана

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