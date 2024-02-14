Дела Майдана: на Харьковщине задержали экс-беркутовца осужденного за избиение активистов
Киев • УНН
Бывший сотрудник "Беркута", задержанный в Харьковской области за пытки протестующих во время Революции Достоинства в 2014 году.
В Харьковской области задержали бывшего милиционера БМОП "Беркут" ГУМВД Украины, который пытал участников Революции Достоинства 20 января 2014 года. Об этом пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
В одном из поселков Харьковского района Харьковской области задержан и взят под стражу бывший милиционер БМОП "Беркут" ГУМВД Украины в Харьковской области
В ОГПУ пояснили, что задержанный - бывший работник Беркута. Он был приговорен к 6 годам лишения свободы за пытки 20 января 2014 года протестующих на колоннаде центрального входа на стадион "Динамо" имени В. Лобановского (ч. 2 ст. 127 УК Украины).
Отмечается, что после принятия 21 декабря 2023 года судом обвинительного приговора он начал скрываться и был объявлен в розыск.
Напомним
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Дела Майдана: на Харьковщине задержали экс-беркутовца осужденного за избиение активистов
Бывший сотрудник "Беркута", задержанный в Харьковской области за пытки протестующих во время Революции Достоинства в 2014 году.
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