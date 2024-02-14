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Справи Майдану: на Харківщині затримали ексберкутівця засудженого за побиття активістів

Київ • УНН

 • 21619 перегляди

Колишній співробітник "Беркуту", затриманий у Харківській області за катування протестувальників під час Революції Гідності у 2014 році.

У Харківській області затримали колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України, який катував учасників Революції Гідності 20 січня 2014. Про це пише пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі 

В одному з селищ Харківського району Харківської області затримано та взято під варту колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області

- резюмували у відомстві.

В ОГПУ пояснили, що затриманий - колишній працівник Беркуту. Він був засуджений до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського (ч. 2 ст. 127 КК України).

Зазначається, що після ухвалення 21 грудня 2023 року судом обвинувального вироку він почав переховуватися та був оголошений у розшук.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

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