Справи Майдану: на Харківщині затримали ексберкутівця засудженого за побиття активістів
Київ • УНН
Колишній співробітник "Беркуту", затриманий у Харківській області за катування протестувальників під час Революції Гідності у 2014 році.
У Харківській області затримали колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України, який катував учасників Революції Гідності 20 січня 2014. Про це пише пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає УНН.
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В одному з селищ Харківського району Харківської області затримано та взято під варту колишнього міліціонера БМОП "Беркут" ГУМВС України в Харківській області
В ОГПУ пояснили, що затриманий - колишній працівник Беркуту. Він був засуджений до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" імені В. Лобановського (ч. 2 ст. 127 КК України).
Зазначається, що після ухвалення 21 грудня 2023 року судом обвинувального вироку він почав переховуватися та був оголошений у розшук.
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