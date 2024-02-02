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Справи Майдану: повідомили про підозру екскомандиру та 3 співробітникам кримського "Беркут" за сприяння рф у анексії територій півострова

Справи Майдану: повідомили про підозру екскомандиру та 3 співробітникам кримського "Беркут" за сприяння рф у анексії територій півострова

Київ • УНН

 • 27278 перегляди

Колишній командир і 3 офіцери кримського "Беркуту" звинувачуються у державній зраді та пособництві анексії Криму росією шляхом захоплення вогнепальної зброї і блокування доріг у 2014 році.

Правоохоронці повідомили про підозру у справах Майдану екскомандиру та трьом співробітникам кримського "Беркуту". У 2014 році вони заволоділи вогнепальною зброєю, яка зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу та використали її під час блокування автошляхів сполучення між Кримом та Херсонською областю. Про це повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру РМОП "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та ще трьом співробітникам цього ж підрозділу", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Як зазначається, їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України).

Як повідомили в ОГП, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у столиці. З 26 лютого 2014 року після повернення з Києва до Севастополя вони протиправно заволоділи кількома десятками одиниць автоматичної вогнепальної зброї, яка зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу. 

У подальшому, за попередньою змовою з представниками рф та іншими особами, які надавали допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, підозрювані використали цю зброю під час блокування автошляхів сполучення між АР Крим та Херсонською областю.

"Таким чином вони сприяли рф у здійсненні анексії територій м. Севастополь та АР Крим", - вказали в ОГП. 

Справи Майдану: повідомили про підозру двом експравоохоронцям за організацію вивезення та знищення зброї "чорної роти" Беркуту29.01.24, 11:10 • 20896 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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