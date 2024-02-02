Справи Майдану: повідомили про підозру екскомандиру та 3 співробітникам кримського "Беркут" за сприяння рф у анексії територій півострова
Київ • УНН
Колишній командир і 3 офіцери кримського "Беркуту" звинувачуються у державній зраді та пособництві анексії Криму росією шляхом захоплення вогнепальної зброї і блокування доріг у 2014 році.
Правоохоронці повідомили про підозру у справах Майдану екскомандиру та трьом співробітникам кримського "Беркуту". У 2014 році вони заволоділи вогнепальною зброєю, яка зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу та використали її під час блокування автошляхів сполучення між Кримом та Херсонською областю. Про це повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру РМОП "Беркут" УМВС України в м. Севастополі та ще трьом співробітникам цього ж підрозділу", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Як зазначається, їм інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державну зраду, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 КК України).
Як повідомили в ОГП, колишні правоохоронці упродовж січня-лютого 2014 року брали активну участь у незаконній протидії мирним акціям протесту у столиці. З 26 лютого 2014 року після повернення з Києва до Севастополя вони протиправно заволоділи кількома десятками одиниць автоматичної вогнепальної зброї, яка зберігалась за місцем дислокації спецпідрозділу.
У подальшому, за попередньою змовою з представниками рф та іншими особами, які надавали допомогу державі-агресору у підривній діяльності проти України, підозрювані використали цю зброю під час блокування автошляхів сполучення між АР Крим та Херсонською областю.
"Таким чином вони сприяли рф у здійсненні анексії територій м. Севастополь та АР Крим", - вказали в ОГП.
Справи Майдану: повідомили про підозру двом експравоохоронцям за організацію вивезення та знищення зброї "чорної роти" Беркуту29.01.24, 11:10 • 20896 переглядiв