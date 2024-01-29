Справи Майдану: повідомили про підозру двом експравоохоронцям за організацію вивезення та знищення зброї "чорної роти" Беркуту
Київ • УНН
Двом колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру через організацію вивезення та знищення зброї "чорної роти" Беркуту
Правоохоронці повідомили про підозру у справах Майдану двом експравоохоронцям, які організували вивезення та знищення табельної зброї "чорної роти" "Беркуту", повідомили у понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Повідомлено про підозру колишнім командиру полку та командиру роти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Як зазначається, їм інкриміновано перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, викрадення, привласнення вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або заволодіння ними шляхом зловживанням службовим становищем, незаконне виготовлення, переробка вогнепальної зброї, незаконне видалення чи зміна її маркування (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 КК України).
Як повідомили у ДБР, "колишні командир полку та командир роти ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві, організували перевезення зброї з території місця дислокації ПМОП "Беркут" та незаконно знищили табельну вогнепальну зброю у різних місцях Києва". "Вони розрізали її на частини абразивним матеріалом та видалили механічним способом маркування серійних номерів. Після цього, залишки зброї працівники "Беркуту" скинули в притоці Дніпра – річці Віта та закопували на березі", - зазначили у ДБР у Telegram.
Як вказали у бюро, зокрема, було знищено 24 автомати 7,62 мм АКМС, одна снайперська гвинтівка Драгунова, три рушниці 12 мм "Форт-500" та рушниця "Форт-12" калібром 9 мм.
Доповнення
Раніше до 10 років позбавленні волі заочно засуджено колишнього заступника керівника одного з управлінь МВС України.