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Справи Майдану: колишній правоохоронець отримав вирок за вивезення з Києва "чорної роти" Беркуту

Справи Майдану: колишній правоохоронець отримав вирок за вивезення з Києва "чорної роти" Беркуту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишнього підполковника міліції за організацію втечі «чорної роти» Беркуту, що були причетні до вбивств 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві, а також знищення їх зброї заочно засудили до 10 років ув’язнення з відшкодуванням вартості зброї на суму понад 677 тисяч грн, пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора колишнього заступника начальника управління оперативних розробок міжрегіонального характеру МВС України засуджено до 10 років позбавлення волі.

Також його позбавлено права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та спеціального звання «підполковник міліції». Судом задоволено у повному обсязі цивільний позов ГУ МВС України в місті Києві до обвинуваченого про відшкодування матеріальної шкоди на суму понад 677 тис грн – вартість вивезеної, знищеної та втопленої зброї.

Експравоохоронця визнано винним в організації вивезення зведеного загону співробітників роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в місті Києві, причетних до вчинення масових вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в місті Києві, а також знищенні та приховуванні їх табельної вогнепальної зброї.

Прокурори у суді довели, що колишній правоохоронець, на виконання явно злочинного наказу, безпосередньо займався вивезенням за межі столиці співробітників так званої «чорної роти» Беркуту задля уникнення ними кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Для цього, як повідомляється, ввечері 23 лютого 2014 року він організував їх перевезення від місця дислокації ПМОП «Беркут» в м. Києві до виробничого приміщення одного з проектних інститутів, де їм було надано окреме місце для переховування. Зранку наступного дня, за його сприяння, фінансування та під контролем працівники «чорної роти» Беркуту групами по 2-3 особи на таксі виїхали за межі міста Києва в напрямку міста Миколаєва, а частина з них надалі за межі України.

Також він, як вказано, знищив знаряддя вчинення злочинів – табельну вогнепальну зброю, а саме: 24 автомати АКМС, 1 снайперську гвинтівку Драгунова, 3 рушниці «Форт-500» та 1 рушницю «Форт-12», які перебували на озброєнні у ПМОП «Беркут» підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві та були застосовані щодо учасників акцій протесту.

Він розрізав кожну зброю «болгаркою» на 3-4 частини та видалив маркування – серійні номери автоматів та снайперської гвинтівки. Потім експравоохоронець вивіз знищену зброю в район острова Жуків в місті Києві, де частину втопив в притоці річки Дніпро – річці Віта, а іншу частину закопав на березі річки Віта.

Враховуючи доводи прокурорів, суд визнав експравоохоронця винним у перевищенні влади та службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому на виконання явно злочинного наказу, носінні вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, незаконному видаленні маркування вогнепальної зброї, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у заздалегідь не обіцяному приховувані тяжких та особливо тяжких злочинів (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України).

У зв’язку із тривалим переховуванням обвинуваченого від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, судовий розгляд щодо нього здійснювався за спеціальною процедурою in absentia [заочно].

Досудове розслідування здійснювалося ДБР.

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