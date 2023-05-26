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Дела Майдана: бывший правоохранитель получил приговор за вывоз из Киева "черной роты" Беркута

Дела Майдана: бывший правоохранитель получил приговор за вывоз из Киева "черной роты" Беркута

Киев • УНН

 • 408579 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Бывшего подполковника милиции за организацию побега «черной роты» Беркута, которые были причастны к убийствам 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, а также уничтожение их оружия заочно приговорили к 10 годам заключения с возмещением стоимости оружия на сумму более 677 тысяч грн, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора бывший заместитель начальника управления оперативных разработок межрегионального характера МВД Украины приговорен к 10 годам лишения свободы.

Также он лишен права занимать любые должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и специального звания «подполковник милиции». Судом удовлетворен в полном объеме гражданский иск ГУ МВД Украины в г. Киеве к обвиняемому о возмещении материального ущерба на сумму более 677 тыс. грн – стоимость вывезенного, уничтоженного и утопленного оружия.

Экс-правоохранитель признан виновным в организации вывоза сводного отряда сотрудников роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, причастных к совершению массовых убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве, а также уничтожении и сокрытии их табельного огнестрельного оружия.

Прокуроры в суде доказали, что бывший правоохранитель, во исполнение явно преступного приказа, непосредственно занимался вывозом за пределы столицы сотрудников так называемой «черной роты» Беркута во избежание ими уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Для этого вечером, как сообщается, 23 февраля 2014 года он организовал их перевозку от места дислокации ПМОП «Беркут» в г. Киеве в производственное помещение одного из проектных институтов, где им было предоставлено отдельное место для укрытия. Утром следующего дня, при его содействии, финансировании и под контролем работники «черной роты» Беркута группами по 2-3 человека на такси выехали за пределы г. Киева в направлении г. Николаева, а часть из них в дальнейшем за пределы Украины.

Также указано, что он уничтожил орудия совершения преступлений – табельное огнестрельное оружие, а именно: 24 автомата АКМС, 1 снайперскую винтовку Драгунова, 3 ружья «Форт-500» и 1 ружье «Форт-12», которые находились на вооружении у ПМОП «Беркут» подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве и были применены в отношении участников акций протеста.

Он разрезал каждое оружие «болгаркой» на 3-4 части и удалил маркировку – серийные номера автоматов и снайперской винтовки. Затем экс-правоохранитель вывез уничтоженное оружие в район острова Жуков в городе Киеве, где часть утопил в притоке реки Днепр – реке Вита, а другую часть закопал на берегу реки Вита.

Учитывая доводы прокуроров, суд признал экс-правоохранителя виновным в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном во исполнение явно преступного приказа, ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, незаконном удалении маркировки огнестрельного оружия, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в заранее не обещанном сокрытии тяжких и особо тяжких преступлений (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины).

В связи с длительным сокрытием обвиняемого от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины, судебное разбирательство в отношении него осуществлялось по специальной процедуре in absentia [заочно].

Досудебное расследование осуществлялось ГБР.

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