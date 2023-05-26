Дела Майдана: бывший правоохранитель получил приговор за вывоз из Киева "черной роты" Беркута

Детали

По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора бывший заместитель начальника управления оперативных разработок межрегионального характера МВД Украины приговорен к 10 годам лишения свободы.

Также он лишен права занимать любые должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и специального звания «подполковник милиции». Судом удовлетворен в полном объеме гражданский иск ГУ МВД Украины в г. Киеве к обвиняемому о возмещении материального ущерба на сумму более 677 тыс. грн – стоимость вывезенного, уничтоженного и утопленного оружия.

Экс-правоохранитель признан виновным в организации вывоза сводного отряда сотрудников роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, причастных к совершению массовых убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве, а также уничтожении и сокрытии их табельного огнестрельного оружия.

Прокуроры в суде доказали, что бывший правоохранитель, во исполнение явно преступного приказа, непосредственно занимался вывозом за пределы столицы сотрудников так называемой «черной роты» Беркута во избежание ими уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Для этого вечером, как сообщается, 23 февраля 2014 года он организовал их перевозку от места дислокации ПМОП «Беркут» в г. Киеве в производственное помещение одного из проектных институтов, где им было предоставлено отдельное место для укрытия. Утром следующего дня, при его содействии, финансировании и под контролем работники «черной роты» Беркута группами по 2-3 человека на такси выехали за пределы г. Киева в направлении г. Николаева, а часть из них в дальнейшем за пределы Украины.

Также указано, что он уничтожил орудия совершения преступлений – табельное огнестрельное оружие, а именно: 24 автомата АКМС, 1 снайперскую винтовку Драгунова, 3 ружья «Форт-500» и 1 ружье «Форт-12», которые находились на вооружении у ПМОП «Беркут» подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве и были применены в отношении участников акций протеста.

Он разрезал каждое оружие «болгаркой» на 3-4 части и удалил маркировку – серийные номера автоматов и снайперской винтовки. Затем экс-правоохранитель вывез уничтоженное оружие в район острова Жуков в городе Киеве, где часть утопил в притоке реки Днепр – реке Вита, а другую часть закопал на берегу реки Вита.

Учитывая доводы прокуроров, суд признал экс-правоохранителя виновным в превышении власти и служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, совершенном во исполнение явно преступного приказа, ношении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения, незаконном удалении маркировки огнестрельного оружия, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в заранее не обещанном сокрытии тяжких и особо тяжких преступлений (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины).

В связи с длительным сокрытием обвиняемого от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Украины, судебное разбирательство в отношении него осуществлялось по специальной процедуре in absentia [заочно].

Досудебное расследование осуществлялось ГБР.

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