Дела Майдана: сообщили о подозрении двум экс-правоохранителям за организацию вывоза и уничтожения оружия "черной роты" Беркута

Правоохранители сообщили о подозрении по делам Майдана двум экс-правоохранителям, которые организовали вывоз и уничтожение табельного оружия "черной роты" "Беркута", сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"Сообщено о подозрении бывшим командиру полка и командиру роты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, похищение, присвоение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или завладение ими путем злоупотребления служебным положением, незаконное изготовление, переработка огнестрельного оружия, незаконное удаление или изменение его маркировки (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 263-1 УК Украины).

Как сообщили в ГБР, "бывшие командир полка и командир роты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, организовали перевозку оружия с территории места дислокации ПМОП "Беркут" и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах Киева". "Они разрезали его на части абразивным материалом и удалили механическим способом маркировку серийных номеров. После этого, остатки оружия работники "Беркута" сбросили в притоке Днепра - реке Вита и закапывали на берегу", - отметили в ГБР в Telegram.

Как указали в бюро, в частности, было уничтожено 24 автомата 7,62 мм АКМС, одна снайперская винтовка Драгунова, три ружья 12 мм "Форт-500" и ружье "Форт-12" калибром 9 мм.

Дополнение

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