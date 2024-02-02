Дела Майдана: сообщили о подозрении экс-командиру и 3 сотрудникам крымского "Беркут" за содействие рф в аннексии территорий полуострова

Правоохранители сообщили о подозрении по делам Майдана экс-командиру и трем сотрудникам крымского "Беркута". В 2014 году они завладели огнестрельным оружием, которое хранилось по месту дислокации спецподразделения и использовали его во время блокирования автодорог сообщения между Крымом и Херсонской областью. Об этом сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему командиру РМОП "Беркут" УМВД Украины в г. Севастополе и еще трем сотрудникам этого же подразделения", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, а также завладение огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

Как сообщили в ОГП, бывшие правоохранители в течение января-февраля 2014 года принимали активное участие в незаконном противодействии мирным акциям протеста в столице. С 26 февраля 2014 года после возвращения из Киева в Севастополь они противоправно завладели несколькими десятками единиц автоматического огнестрельного оружия, которое хранилось по месту дислокации спецподразделения.

В дальнейшем, по предварительному сговору с представителями РФ и другими лицами, которые оказывали помощь государству-агрессору в подрывной деятельности против Украины, подозреваемые использовали это оружие во время блокирования автодорог сообщения между АР Крым и Херсонской областью.

"Таким образом они способствовали рф в осуществлении аннексии территорий г. Севастополь и АР Крым", - указали в ОГП.

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