"Справи Майдану" : ДБР вже оголосило більше ніж 200 підозр, понад сотню справ передали до суду

За чотири роки розслідування "справ Майдану" було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що ДБР продовжують послідовне викриття та притягнення до відповідальності усіх винних у розстрілі Майдану.

Всього за 4 роки розслідування ДБР "справ Майдану" було повідомлено 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб. Але працівники ДБР продовжують роботу поки всі причетні до злочинів під час Євромайдану – до останнього виконавця - не понесуть заслужене покарання. Як відомо, для протидії 841 тисячі активістів з листопада 2013 по лютий 2014 років було залучено 60 тисяч правоохоронців - наголосили в ДБР

Тільки з початку цього року за матеріалами ДБР до суду передані обвинувальні акти щодо безпосередніх вбивць активістів Майдану, про підозру повідомлено знаковим фігурантам розслідування.

Зокрема, Бюро завершило розслідування кримінального провадження щодо 20 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві.

Справи Майдану: на Харківщині затримали ексберкутівця засудженого за побиття активістів

Вони застосували вогнепальну зброю проти учасників мирних акцій протесту 20 лютого 2014 року, що призвело до загибелі беззбройних активістів. Обвинувальні акти вже скеровано до суду.

Окрім того, повідомлено про підозру колишнім командирам спецпідрозділу "Беркут", які намагались знищити зброю з якої їхні підлеглі вбили учасників Революції Гідності. З цієї зброї спецпризначенцями 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві було вбито 48 та поранено 90 учасників акцій протесту.

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру Севастопольського "Беркуту" та трьом його підлеглим, які зі зброєю в руках втекли та пішли на службу до окупанта. Зокрема, допомагали агресору захопити Крим. Зрадники упродовж 2013–2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів "Беркуту" брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту в Києві - резюмували в ДБР.

Також у відомстві нагадали, що колишній високопосадовець часів Януковича Сергій Ганжи, теж отримав підозру. Сьогодні чоловік очолює службу безпеки окупантів на Запоріжжі.

Проте ще з 2014 року чиновник перебуває в міжнародному розшуку за державну зраду через участь в розгоні Майдану.

Доповнення

У ДБР також наводять інші вагомі результати розслідування "справ Майдану", зокрема:

повідомлено про підозру командиру та помічнику начальника штабу Львівського спецпідрозділу «Беркут», які зараз утримуються під вартою, за організацію вбивств 3 та поранення 125 активістів 18 лютого 2014 року;

направлено до суду 9 обвинувальних актів відносно 16 цивільних осіб за вбивство в ніч на 22 січня 2014 року активіста Юрія Вербицького та 2 обвинувальні акти відносно 7 цивільних осіб за вбивство в ніч на 19 лютого 2014 року журналіста В’ячеслава Веремія;

скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України за організацію розгону «Студентського майдану» 30 листопада 2013 року;

викрито та притягнуто до кримінальної відповідальності 20 співробітників фсб рф, які сприяли тодішньому керівництву СБУ у вчиненні державної зради та розпалюванні ворожнечі між активістами Євромайдану;

за незаконне затримання, притягнення до кримінальної відповідальності й взяття під варту активістів Майдану у містах Києві, Черкаси та Суми скеровано до суду 56 обвинувальних актів відносно 67 осіб (8 суддів та керівника апарату суду, 7 прокурорів, 24 слідчих міліції та 3 керівників слідчих підрозділів міліції, 2 керівників обласних управлінь міліції, 17 спецпризначенців «Беркуту», а також 5 цивільних осіб – їх пособників).

На підставі матеріалів ДБР рішенням суду передано в дохід держави майно колишнього президента України у сумі 31 млн грн, 85 тис. доларів США, а також 537 історико-культурних цінностей вартістю близько 19 млн євро, 2 земельні ділянки, 8 будівель - резюмували в ДБР.

На підставі матеріалів ДБР рішенням суду передано в дохід держави майно колишнього президента України у сумі 31 млн грн, 85 тис. доларів США, а також 537 історико-культурних цінностей вартістю близько 19 млн євро, 2 земельні ділянки, 8 будівель.

За вбивства активістів Майдану судитимуть трьох "тітушок". Один з них причетний до ПВК у росії

Окрім того, ДБР ініційовано застосування санкцій стосовно колишніх керівників державних органів та стягнення в дохід держави понад 14 млн грн, 58 земельних ділянок, 20 будинків та 26 квартир.

Окремо правоохоронці наголошують, що важливим здобутком розслідування стало завершення та передача до суду найбільшої "справи Майдану" відносно тодішнього керівництва держави та керівників правоохоронних органів, серед яких:

експрезидент України;

ексголова СБУ та його перший заступник;

ексміністр внутрішніх справ та його заступник;

ексміністр оборони;

екскомандувач внутрішніх військ;

екскерівник столичної міліції, його заступник та керівник полку «Беркут».

У найбільшій справі Майдану завершили слідство: за розстріл "Небесної сотні" судитимуть увесь тодішній силовий блок та Януковича

Попередньо ці колишні високопосадовці обвинувачуються в організації вбивств 67 громадян, спричиненні тілесних ушкоджень 887 особам з 18 по 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо

Ще дев'ять співробітників "чорної роти Беркуту" постануть перед судом у справі про масові розстріли активістів на вулиці Інститутській у Києві в 2014 році під час Майдану